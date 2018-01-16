Стало известно, почему правительство отказывается индексировать пенсии

Действия правительства направлены на перераспределение благ, создающихся обществом

Правительство говорит, что не может индексировать пенсии, поскольку это приведет к еще большему росту инфляции, забывая, или умалчивая, о том, что рост инфляции спровоцировало оно само, взвинтив тарифы на ЖКХ.

Об этом в комментарии корреспонденту ГолосUA рассказал доктор экономических наук, бывший министр экономики и вице-премьер-министр Украины, президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой.

"Государство, по сути, отказалось нормировать сроки выхода на пенсию. Они у нас привязаны всего на всего к двум показателям: к 60-летнему возрасту, и достижению 25-летнего, и в перспективе, 35-летнего трудового стажа. В принципе, это все, что сделало правительство. Более того, эти действия ничегошеньки не дают. В целом, действия правительства направлены только на одно - перераспределение благ, создающихся обществом. При том, перераспределение не в пользу простого человека, а в пользу тех, кто получает сверхприбыли и зарабатывает на общественных благах. При этом все делается с высокомерным надуванием щек и постоянными демагогическими заявлениями о том, что вот, дайте нам еще поработать, дождитесь 19-20-го года, и вы будете иметь 6% рост экономики", - объяснил эксперт.

По его словам, на самом деле, экономика нашего государства находится в критическом состоянии.

"По итогам 2016 года Украина находилась на последнем месте в мире по темпам роста реальных доходов населения - не только тех, кто получает доход в виде зарплаты, а всех доходов. По 2017 году статистики пока нет, но я не думаю, что показатели значительно изменятся", - уточнил В.Лановой.

Экс-министр подчеркнул, что общество должно получить компенсацию вследствие падения валютного курса гривны, роста инфляции цен и прочих показателей, чтобы реальные, фактические доходы населения не упали.

"Однако правительство говорит, что оно не может индексировать пенсии, поскольку такая индексация приведет к еще большему росту инфляции, забывая, или умалчивая, о том, что рост инфляции спровоцировало оно само, взвинтив тарифы на ЖКХ. Возникла ситуация, когда сверхприбыли монополистами получены, а реальные доходы населения падают. Такие люди во власти, с моей точки зрения, не могут управлять обществом.

Напомним, ранее сообщалось, 3 октября Верховная Рада приняла пенсионную реформу, согласно которой минимальная пенсия составит 1452 грн. За законопроект проголосовали 288 депутатов. Отметим, что необходимый страховой стаж будет постепенно повышаться - до 35 лет в 2028 году.