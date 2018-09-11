Стало известно, почему Starbucks отказался заходить в Украину

Продукция Starbucks на украинском рынке является достаточно дорогой для потребителя.

Об этом заявила глава офиса Национального инвестиционного совета Юлия Ковалив в эфире Радио НВ.

"Со Starbucks труднее, уже СМИ несколько раз сообщали о его выходе на рынок, и мэр об этом также говорил, но позже Starbucks сообщал, что не выходит на рынок Украины", - заявила Ковалив.

По ее словам, исходя из той конкуренции, которая есть сегодня, продукция Starbucks является достаточно дорогой для потребителя.

"На сегодняшний день четких сроков и видений выхода на рынок нет, но если посмотреть на рынок Украины, то понятно, что для этой компании он не является большим", - сказала она.

Напомним, что швейцарская компания Nestle допускает возможность реализации продукции американской сети кофеен Starbucks Corporation в Украине.

24 января в Давосе Кличко сообщил, что Starbucks изучает вопрос о выходе на рынок Украины. Он заверил, что сделает все возможное для появления американской сети кофеен в Украине.

Позднее в ответ на запросы ряда украинских СМИ в Starbucks Corporation сообщили, что пока у компании нет планов открывать свой бизнес в Украине.

Starbucks Corporation - американская компания по продаже кофе и одноименная сеть кофеен. На декабрь 2016 года сеть Starbucks объединяла свыше 24 тыс. торговых точек по всему миру.