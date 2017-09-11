Стандартная продуктовая корзина украинцев с начала года подорожала на 12,6% - Минагропрод

Стандартная продуктовая корзина украинцев, состоящая из гречневой крупы, сахара, подсолнечного масла, соли, куриного филе, помидоров, молока, яблок, макарон и хлеба, с начала года подорожала на 12,6%, сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк на своей странице в социальной сети Facebook. Об этом пишет УНИАН.



"Вчера я заплатил 226 гривень с копейками за 11 базовых продуктов питания... С начала января стоимость стандартной украинской продовольственной корзины выросла на 12,6%. С начала года больше всего подорожали мясопродукты (более чем на 20%) и хлебобулочные изделия (на 10,4% для хлеба и на 6,2% - в общем для хлебобулочных изделий)", - написал он.

Среди основных причин подорожания продуктов Мартынюк отметил давление, которое оказывают на внутренний рынок мировые цены, повышение себестоимости продукции из-за увеличения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, транспортировку, выплату зарплат и т.д.



Чиновник добавил, что в последние несколько недель некоторые категории товаров прибавили в цене на 1-2 грн. В первую очередь, по его словам, подорожали продукты животного происхождения.

С начала года, по данным Мартынюка, сыр подорожал на 7,9%, молоко - на 1,8%. При этом он добавил, что в целом с января цены на эту продукцию были относительно стабильными, однако с осени начали расти под влиянием снижения предложения на внутреннем рынке в результате высокого экспорта.

Он добавил, что правительство намерено реагировать на подорожание продуктов животного происхождения, в том числе мясной продукции, и Минагропрод ожидает стабилизации и некоторого снижения цен на эти товары уже на текущей неделе.

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При этом замглавы Минагропрода сообщил, что цены на большинство товаров растительного происхождения "не вызывают тревоги".

"Зерновые и соответственно мука, масло, сахар, гречка - по всем этим товарам мы наблюдаем в этом году существенное перепроизводство, объемы которого не только полностью обеспечат спрос, но и будут сдерживающим фактором для цен", - отметил Мартынюк.

Как сообщал УНИАН, как отмечал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, стабилизации цен будет способствовать, в том числе, стимулирование внутреннего рынка и производства, в частности, в сегменте малого и среднего фермерства, поскольку небольшие хозяйства работают исключительно на обеспечение потребностей внутри страны, а не на экспорт.

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По данным Государственной службы статистики, в Украине в августе была зафиксирована дефляция на уровне 0,1%, инфляция в годовом выражении ускорилась до 16,2%.