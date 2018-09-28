Стартовал поезд четырех столиц

Поезд четырех столиц отправился в первый рейс с Центрального железнодорожного вокзала Киева.

Он соединяет Киев, Минск, Вильнюс и Ригу. Вагоны поезда впервые брендированы обновленным логотипом Укрзализницы, сообщает пресс-служба компании.

Остановки будут делать на станциях Словечно, Калинковичи, Жлобин, Молодечно, Сморгонь, Гудогай, Кяна, Шяуляй и Елгава.

30 августа Укрзализница открыла продажу билетов на поезд "четырех столиц". В частности, место в купе по направлению Киев-Рига стоит 2219,11 грн, Киев- Вильнюс - 1640,62 грн, Киев-Минск - 1853,98 грн. Стоимость билетов прокомментировал министр инфраструктуры Владимир Омелян - "дороговато", но "минимально возможно".