Стационарная связь подорожает

Предложение регулятора по тарифам передано на утверждение в Минюст

НКРСИ утвердила двухэтапное повышение на фиксированную телефонную связь. Об этом говорится в решении регулятора.

"Комиссия приняла решение об утверждении предельных тарифов на общедоступные телекоммуникационные услуги и признании утратившим силу решения НКРСИ от 28 ноября 2017 № 606", - говорится в сообщении.

В комментарии УНИАН директор департамента корпоративных коммуникаций Укртелекома Михаил Шуранов отметил, что сейчас предложение по тарифам передано на окончательное утверждение в Министерство юстиции.

"После утверждения и публикации тарифы вступят в силу", - сообщил он.

По словам Шуранова, последний раз предельные тарифы изменялись осенью 2017 года.

Он отметил, что согласно проведенным экономическим расчетам по итогам первого квартала 2018 года, существующий размер предельных тарифов на фиксированную телефонию ниже себестоимости оказания услуги и в городах, и, в особенности, в селах.

"Сегодня обслуживание одной телефонной линии в среднем обходится компании в 48,3 грн в городах и райцентрах (при действующих предельных тарифах НКРСИ в 43,8 грн) и 69,6 грн в селах и пгт (действующий тариф - 39,68 грн).

Напомним, в июне Укртелеком обратился в НКРСИ с предложением о пересмотре граничных тарифов. Компания предложила провести повышение в два этапа: первый этап - с 1 ноября по 31 декабря 2018 года на 14%, второй этап - с первого января 2019 года на 10,5%.

Прошлым летом Укртелеком начал заменять стационарную телефонную связь мобильной. Номер телефона пользователя, а также абонплата при этом остаются прежними.