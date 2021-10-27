Стефанчук підписав закон про енергоефективність

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав закон "Про енергетичну ефективність" (No 4507).

Про це він поінформував у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Підписав Закон України "Про енергетичну ефективність" (No 4507)", - написав спікер парламенту.

Стефанчук зазначив, що реалізація положень законодавчого акту сприятиме створенню умов для підвищення ефективності використання паливно- енергетичних ресурсів в Україні та покращенню рівня життя населення внаслідок скорочення витрат на оплату енергетичних ресурсів. Окрім цього, сприятиме підвищенню енергетичної незалежності та енергетичної безпеки держави.

За словами Стефанчука, очікується позитивний вплив на ринок праці. Закон створює умови для розвитку ринку енергоефективних заходів та проєктів, що сприятиме збільшенню показника зайнятості у цій сфері суспільних відносин.

Голова ВР підкреслив, що для держави вигодами буде можливість моніторингу рівня споживання енергії, оцінки ефективності державних політик та, за необхідності, запровадження додаткових заходів для досягнення планів з ефективного споживання енергії в Україні.

Дані в картці документу на сайті парламенту свідчать про те, що його направлено на підпис Президенту Володимиру Зеленському.

Верховна Рада ухвалила закон "Про енергетичну ефективність" (No 4507) 21 жовтня 2021 року.