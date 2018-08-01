Стекло для ремонта купола Рады заказали в Польше

Специалисты активно проводят работы по ремонту купола Верховной Рады Украины, ремонт которого не проводился уже 45 лет.

Об этом рассказал главный специалист отдела организации строительства управления делами ВРУ Виктор Яремчук, сообщает пресс-служба парламента.

По его словам, о давности ремонта свидетельствует даже надпись сварочным устройством на стальном листе кровли - "1973". Яремчук уточнил, что ремонт был запланирован еще в 2013 году, но планы не сбылись из-за Революции Достоинства.

По результатам проведенной процедуры открытых торгов в мае-июне 2018 года на закупку и выполнения необходимых работ, победителем стала отечественная фирма. Общая стоимость контракта составляет 7000,061 тыс. грн., что меньше экспертной оценки на полмиллиона грн. Согласно условиям заключенного договора, работы должны быть выполнены не позднее 10 декабря 2018 года. Работа была начата в июне, еще до окончания восьмой сессии.

По словам Яремчука, основная часть работ будет завершена к началу пленарных заседаний - будет полностью заменено стекло, очищенные и окрашенные металлические конструкции. Так, еще до того, как нардепы начнут работать в сессионном зале.

Сейчас купол Верховной Рады накрыт синей пленкой для защиты от дождей и ветра. Стальные конструкции уже очищены от грязи, ржавчины и старой краски. Более половины старого армированного стекла снято. Железный каркас, к которому крепить новое покрытие, тщательно обрабатывают защитой от коррозии.

"Купол состоит из восьми больших секторов, покрытых новыми стеклянными армированными окошками. Все материалы поставляет фирма-подрядчик, в частности, стекло привезено из Польши. В соответствии с технологическим процессом, большие прямоугольные листы по индивидуальным чертежам разрезают на отдельные трапециевидные части. Представители фирмы работают 24 часа в три смены по 20 человек для ускорения процесса. В целом же задействовано до 100 работников вместе с разработчиками проекта, экономистами и деревообработчиками. Мешает только жара - металлические конструкции разогреты до 50 градусов. Кроме того, среди сложностей - большое количество ручной работы, сложная прирезка стекла, режимный характер объекта", - уточнили в пресс-службе парламента.

Как сообщал NEWSONE ранее, 27 июня стеклянные панели с купола здания Верховной Рады Украины частично сняли для проведения ремонтных работ

NewsOne

https://newsone.ua