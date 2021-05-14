Степанов назвав середню вартість однієї дози вакцини проти коронавірусу для України

Умови контрактів не дозволяють розголошувати вартість конкретних вакцин проти коронавірусу, але середня ціна однієї дози вакцин, які закупила Україна, становить $7,52 (приблизно 193 грн). Про це в ефірі каналу "Наш" 13 травня повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Він заявив, що Україна законтрактувала через організацію Crown Agents 32 млн доз вакцини: 20 млн доз вакцини від Pfizer/BioNTech, 10 млн доз - від Novavax, 2 млн - від AstraZeneca (Covishield).

"Ми не можемо розголошувати ціну, у нас досить жорстка конфіденційність договорів. Але можу сказати, що в цілому на всі ці вакцини ми витрачаємо $240,5 млн - на 32 млн доз вакцини. Це з доставкою, логістикою, операційними витратами. Шляхом нехитрих маніпуляцій ви побачите, що середня ціна однієї дози вакцини для України становить $7,52", - сказав він.