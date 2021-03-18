Степанов вважає, що загальнонаціональний локдаун через COVID-19 поки не потрібен

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов вважає, що зараз немає необхідності запроваджувати загальнонаціональний локдаун через ситуацію з коронавірусом COVID-19.

Про це він розповів в ефірі телеканалу "1+1".

За словами міністра, локдаун не потрібно буде вводити, якщо на регіональному рівні будуть дотримуватися карантинних обмежень.

"Я не вважаю, що нам зараз потрібен загальнонаціональний жорсткий карантин. Якщо буде більше звернено уваги саме на карантинні обмеження, які діють на території регіону, щоб не допустити ситуацію до "червоного" рівня. Якщо вже область перейшла на "червоний" рівень епідемічної небезпеки, дуже важливо виконувати ті правила, які дає Міністерство охорони здоров'я", - наголосив Степанов.

Очільник МОЗ також заявив, що спалах коронавірусу в Україні триватиме до кінця квітня.

"У нас є важкий період. Він точно буде тривати десь до кінця квітня", - зазначив він.

Високу смертність від коронавірусу Степанов пов'язує, в тому числі, із поширенням "британського штаму".

"Смертність зросла по всіх країнах Європи. "Британський штам" більш агресивний, більш контагіозний (заразний, - ред.), він змінює клінічну картину. Більша кількість людей заражається", - розповів міністр.

За словами Степанова, зараз "напружена ситуація" спостерігається в Києві, де зафіксували перевищення показника завантаженості ліжок із киснем, у Вінницькій, Хмельницькій, Миколаївській областях.

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