Стоимость Brent впервые с ноября упала ниже $47, WTI - ниже $45

Brent впервые с 30 ноября опустилась ниже отметки в $47 за баррель и достигла уровня в $46,65 за баррель. WTI подешевела до $44,28 за баррель.

Нефтяные котировки продолжают свое падение в пятницу утром, 5 мая, на опасениях игроков рынка сохранения глобального переизбытка "черного золота" на мировом сырьевом рынке из-за роста добычи в США. Нефть сорта Brent впервые с 30 ноября прошлого 2016 года опустилась ниже $47 за бочку, сообщает Прайм.

"По состоянию на 05:37 стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 2,67% - до 47,09 доллара за баррель, при этом ранее она впервые с 30 ноября опустилась ниже отметки в 47 долларов за баррель и достигла уровня в 46,65 доллара за баррель. Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 2,72% - до 44,28 доллара за баррель, впервые с 29 ноября оказавшись ниже психологической отметки в 45 долларов", - говорится в сообщении.

Как сообщило ранее на этой неделе Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 28 апреля, снизились на 0,9 миллиона баррелей, или на 0,2% - до 527,8 миллиона баррелей. При этом аналитики ожидали большего снижения - на 2,333 миллиона баррелей, или на 0,44%, до 526,367 миллиона баррелей. Добыча нефти в стране за неделю выросла на 0,3%, или на 28 тысяч баррелей в сутки, до 9,293 миллиона баррелей в сутки.

Рынок также постепенно готовится к встрече министерского комитета ОПЕК 24 мая в Вене; к этой дате все участники соглашения должны подготовить свои позиции по вопросу продления соглашения о сокращении добычи нефти.

Окончательное решение будет приниматься 25 мая, когда будет понятна ситуация на рынке и собраны позиции всех стран.

"Главный вопрос заключается в том, возьмет ли ОПЕК на себя обязательство продолжать сокращения на столько, на сколько потребуется для сокращения избыточных запасов", - приводит газета The Wall Street Journal слова аналитиков Sanford C. Bernstein.