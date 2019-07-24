Стоимость земельных паев за последние четыре года упала на 25%

Средняя стоимость аграрной земли за последние четыре года упала на 25%, и при этом все еще превышает нормативную оценку (стоимость земли, которую устанавливает государство). Об этом говорится в публикации Экономической правды.



Средняя стоимость аграрной земли за последние четыре года упала на 25%, и при этом все еще превышает нормативную оценку (стоимость земли, которую устанавливает государство).

Фото: ubr.ua

Так, по расчетам автора, в 2017 году она в среднем составляла 30 927 грн против 42 487 грн за га рыночной цены.

На сегодняшний день больше всего за гектар просят на Львовщине — 53 824 грн, Киевской — 52 261 грн и Винницкой — 51 377 грн. Меньше всего — в Донецкой области — 22 539 грн, Черниговской — 26 079 грн и Луганской — 26 126 грн.

В то же время в некоторых регионах, например, в Сумской и Одесской областях, нормативная оценка постепенно приближается к рыночной. Между тем в Донецкой области в 2016 году нормативная оценка была на 40% ниже рыночной, а в 2019 году она выше на 34%.

«Очевидно, лучшую землю продали в первые годы войны», — отмечает автор публикации.

По оценкам экспертов, при условии снятия моратория цена за гектар земли может составлять 1480-6030 долл или 38994-158872 грн.

«То, что сейчас цена на OLX лишь немного ниже предполагаемой, означает, что в случае снятия моратория скачка цены на землю не произойдет. Скорее всего, расценки постепенно будут расти и со временем войдут в пределы экспертных оценок», — отмечает автор.

Минфин

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