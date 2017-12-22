Стокгольмский арбитраж отклонил требования "Газпрома" к "Нафтогазу" выплатить $56 миллиардов

Стокгольмский арбитраж в рамках дела между госхолдингом "Нафтогаз Украины" и российским газовым монополистом компанией "Газпром" полностью отклонил требования российской стороны согласно принципу "бери или плати", общая сумма которых достигла 56 миллиардов долларов.

Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщила пресс-служба "Нафтогаза".

"Нафтогаз" выиграл арбитраж против "Газпрома" по контракту на поставку газа по всем спорным вопросам. Арбитражный суд полностью отклонил требования "Газпрома" по положению "бери или плати" на сумму 56 миллиардов долларов за 2009-2017 года", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Украина в лице "Нафтогаза Украины" судится с российским "Газпромом" в Стокгольмском арбитражном суде по двум контрактам: на транзит российского газа в ЕС и на покупку Украиной российского газа.

31 мая 2017 года "Нафтогаз Украины" получил отдельное решение Стокгольмского арбитража в рамках иска украинской компании к российскому газовому монополисту "Газпрому" по контракту на закупку газа. Этим решением арбитраж удовлетворил ряд требований украинской стороны.

По иску в рамках контракта на транзит газа требования "Нафтогаза" к "Газпрому" составляют 12,3 миллиарда долларов, а "Газпрома" к украинской компании - 7 миллионов долларов. Эти требования основаны на том, что российская компания не выполняла положение контракта об обязательном транзите газа через территорию Украины в объеме 110 миллиардов кубометров в год.

Окончательное решение по контракту на закупку газа ожидается до конца этого года, а по контракту на транзит - до конца февраля 2018 года.