Стокгольмский арбитраж вынесет решение по спору "Нафтогаза" с "Газпромом" в ближайшее время - Коболев

Информация из Стокгольмского арбитража, который в скором времени должен вынести решение по спору между НАК "Нафтогаз Украины" и российским "Газпромом", является оптимистичной для украинской компании, сообщил глава правления НАК Андрей Коболев.

"Мы в последнее время получаем много информации уже от трибунала относительного возможных сроков и результатов. Мы становимся более оптимистичными, чем мы были до этого", - заявил руководитель "Нафтогаза" в эфире "5 канала" вечером в пятницу, 7 апреля.

Напомним, 5 декабря прошлого года Стокгольмский арбитражный суд завершил слушания по делу НАК "Нафтогаз" и ПАО "Газпром".

30 сентября 2016 года "Нафтогаз" увеличил исковые требования к "Газпрому" до 28,3 млрд. Национальный регулятор имел к ПАО "Газпром" претензии касательно контракта на покупку газа в сумме $ 18,1 млрд. Из них суммы $ 14,2 млрд касалась переплата за дорогой газ, закупленный Украиной в период с 20 мая 2011 года по октябрь 2015 года. Требования по транзитному контракту составили $ 10,2 млрд.

В свою очередь ПАО "Газпром" выдвигал к НАК "Нафтогазу Украины" претензии, касающиеся контракта на поставку газа: $ 29,2 млрд - санкции по принципу "бери или плати" за 2012-2014 годы и третий квартал 2015 года; $ 2,2 - спорная цена на газ в четвертом квартале 2013 года и втором - 2014 года. Требования по транзитному контракту составляли $ 6 млн и касались 5 млн куб.м. балансирующего газа.

"Нафтогаз Украины" по "транзитному" иску требовал передать его права и обязанности по транзитному договору оператору ГТС - компании "Укртрансгаз" согласно требованиям Третьего энергопакета, а также изменить методику расчета транзитного тарифа в соответствии с европейскими стандартами и положениями энергетического и антимонопольного законодательства Украины и ЕС.

По материалам: Интерфакс-Украина