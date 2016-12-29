Стокгольмский арбитраж взыскал с ОПЗ $250 млн в пользу Фирташа

Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск о взыскании с Одесского припортового завода (ОПЗ) более $250 млн в пользу принадлежащей Дмитрию Фирташу компании "Ostchem". Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на собственный источник.

Основанием для такого решения стал невыплаченный Одесским припортовым заводом долг по поставкам газа. Соответствующее решение Стокгольмский суда принял 11 октября 2016 года, но оно сохранялось в тайне,

По словам источника, перед этим, 25 июля 2016, суд принял "частичное арбитражное решение" об удовлетворении иска.

Национальная полиция Украины расследует два криминальных производства, связанных с Дмитрием Фирташем - в отношении группы компаний Ostchem по ст. 191 ч. 5 УПК Украины по поводу нанесения убытков государству в сумме 5,742 млрд грн и о списании "Нафтогазом" в пользу "РосУкрЭнерго АГ" Фирташа 11 млрд куб. м газа и 1,1 млрд куб. м газа в виде штрафных санкций.

Также Национальной полицией возбуждено уголовное производство по факту обращения Национального банка Украины о невозвращении кредита рефинансирования в размере 5 млрд грн банку "Надра", гарантированного Фирташем.

Ранее "Страна" проанализировала, почему во второй раз сорвалась приватизации крупнейшего химического предприятия Украины.

Как сообщала "Страна", Кабмин решает судьбу ОПЗ. Завод может быть остановлен и передан в аренду. Одновременно Кабмин решил реструктуризировать долг ПАО "Одесский припортовый завод" перед НАК "Нафтогаз Украины" за потребленный газ на два года.

Ранее стоимость Одесского Припортового Завода снизили больше, чем в два раза.

Отметим, что Порошенко ждет победы Нафтогаза в Стокгольмском арбитражном суде над Газпромом в марте 2017 года.