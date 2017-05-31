Стокгольмский суд сегодня объявит резолютивную часть решения по спору "Нафтогаза" и "Газпрома"

Министерство иностранных дел ожидает, что Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма (Швеция) 31 мая объявит резолютивную часть своего решения по спору между Национальной акционерной компанией "Нафтогаз Украины" и компанией "Газпром" (Россия) по контракту купли/продажи природного газа от 2009 года. Об этом в эфире "5 канала" сообщила заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль, передают "Українські новини".

"Завтра, я думаю, что мы услышим с обеих сторон, что все хорошо, все победили. Любое решение будет сначала трактоваться как победа обеими сторонами. Это логично, потому что решение не будет сразу публичным. То есть, это большая наработка, больше 500 страниц анализа, который провел арбитраж. А резолютивная часть - это только итог и завтра этот итог будет сделан, и будет выведена какая-то формула, которая в дальнейшем будет использоваться для подсчетов", - сказала она.

По словам Зеркаль, арбитраж предоставит сторонам определенное время для того, чтобы совместно сделать подсчеты по формуле, кто кому какую сумму компенсации должен.

"Если стороны не придут к совместному мнению касательно сумм, кто кому что должен, тогда уже арбитраж будет принимать окончательное решение на основании этих подсчетов", - добавила замминистра.

По мнению Зеркаль, для Украины лучшим решением будет отклонение арбитражем требования "Газпрома" обязать "Нафтогаз" выполнять норму контракта "бери или плати".

"Лучшим решением для нас будет решение о снятии бремени, связанного с тем обязательством "бери или плати", то есть той трактовки, которую навязывает нам "Газпром", по которой мы должны покупать 52 млрд куб. м, оно для нас наиболее тягостное", - подытожила Зеркаль.

Как известно, с 2016 года "Нафтогаз" не закупает топливо у российского монополиста.

Напомним, "Газпром" увеличил требования к "Нафтогазу" в Стокгольмском арбитраже до 37 млрд долл.

Отметим, всего в Стокгольме с 2014 года рассматриваются два дела. 50 млрд - общий объем требований украинской компании по двум делам. Оба дела касаются контракта на поставки газа, подписанного в январе 2009 года после переговоров экс-премьера Юлии Тимошенко и ее российского коллеги Владимира Путина.