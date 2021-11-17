Стрімке подорожчання автогазу: врятують лише холоди?

Експерти кажуть: рекордна вартість скрапленого газу, зафіксована в середині листопада, - ще не межа

Минулого тижня в Україні встановлено новий рекорд. Із тих, що для більшості з нас неприємні: ціна скрапленого газу на автозаправних комплексах сягнула найвищих в історії спостережень показників. Середня вартість автогазу кількома хвилями підвищилася до 18 гривень 74 копійок, а палива преміального сегменту - майже до 19,5 гривень за літр. Одним із наслідків цього стала активізація імпорту ресурсу. Що, на думку частини галузевих експертів, має заспокоїти ринок. Натомість інші фахівці прогнозують нові цінові рекорди. Вже у грудні, або ще й до кінця листопада.

Автогаз "у ціні": стрибок від 12 до майже 20 гривень за десять місяців

Вартість автогазу в Україні перманентно зростала фактично впродовж усього року. Починаючи з липня, темпи підвищення цін пришвидшилися. Через подорожчання ресурсу на світових ринках й активний сезонний попит. Відтоді паливо подорожчало на 22%, а порівняно із січнем - на понад 50%.

При цьому експерти кажуть, що від більш суттєвого подорожчання українців рятує конкуренція між продавцями палива. Було б у цьому сегменті ринку менше гравців, вартість літра автогазу давно б перевалила за 20. Адже його гуртова ціна вже перевищує 17 гривень за літр. Але, зважаючи на порівняно невелике коло споживачів цього виду палива, автозаправні мережі борються за клієнтів, максимально обмежуючи власну маржу.

Тим не менше, тільки упродовж минулого тижня середня вартість літра скрапленого газу зросла на 29 копійок. За даними профільного видання enkorr, на АЗС WOG та OKKО ціна автогазу підвищилася приблизно на 30 копійок - до 19,28 та 19,29 грн/л. Автогаз на станціях SOCAR подорожчав на 50 копійок - до 19,48 гривень. Консолідована мережа АЗС "Привату", яка має найбільшу кількість газових модулів, теж підвищила ціни на пів гривні за літр - до 18,18 гривень. Паливо на станціях операторів Motto та "БРСМ- Нафта" подорожчало на 20-30 копійок - до 18,85-18,90 гривень за літр. На 10- 40 копійок підвищили ціни й інші оператори.

На початку нового тижня цифри на стелах деяких АЗС змінилися у бік зниження. Утім, радіти автовласникам, схоже, зарано. По-перше, цінове зниження було, швидше, "коригуванням" - на кілька, щонайбільше, на 10-15 копійок. По-друге, вже в середу власники частини газових модулів знов почали збільшувати ціну. Наразі також обережно. Тож черговий психологічний рубіж у 19,5 гривень ще не подолано. За даними щоденного моніторингу роздрібного ринку, який здійснює Консалтингова група "А-95", впритул наблизилися до цього показника мережі OKKО (19,49), SOCAR (19,48) і "Паралель" (19,49). Найнижчі ціни в мережах "Авантаж 7" (18,15), "Авіас" (18,17) та "Укрнафта" (18 гривень 18 копійок за літр). Середня ціна на ринку порівняно із минулим тижнем несуттєво зросла - з 18,74 до 18,81 гривень. Андрій Герус

Пояснюючи причини подорожчання, експерти говорять про визначальний вплив на ситуацію низки глобальних чинників. Поміж них - перманентне (з невеликими "відкатами") підвищення цін на нафту - передусім, сорту Brent. Ще одна із причин - зміна структури споживання. Адже 70% виробленого у світі скрапленого газу використовують не автовласники (як у нас), а домогосподарства (для опалення й приготування їжі) та підприємства нафтохімічної галузі. А ще негативний вплив на цінову ситуацію має відмова США від попередніх планів із "газової експансії" на європейський ринок. Американці дедалі більше скрапленого газу переробляють і споживають у себе вдома. Тож обсяги постачань до Європи зменшилися в рази.

Автогаз "у ціні": психологічний та імпортний виміри

Аналізуючи ж внутрішні причини підвищення вартості автогазу в Україні, ніхто з галузевих експертів не говорить про дефіцит ресурсу на вітчизняному ринку. Так, власне виробництво забезпечує лише п'яту частину наших потреб в цьому виді палива: за приблизного щорічного рівня споживання автогазу у 2 мільйони тонн в середині країни виготовляють лише 400 "із хвостиком" тисяч тонн. Від 72 до 79%, зазвичай, - частка імпорту.

У першій половині листопада, за даними Консалтингової групи "А-95", в Україну імпортували майже рекордні обсяги скрапленого газу - 73 тисячі тонн. За всю історію спостережень цей показник був вищим лише у липні 2019- го - 73,75 тисяч тонн.

Добре, що надійною альтернативою постачанням ресурсу з РФ та Білорусі (виготовленого з російської сировини) стає імпорт із Казахстану. Більшість автогазу, що надійшов в Україну цього місяця, виробили саме тамтешні підприємства. Експертам така ситуація нагадує події квітня-травня, коли після впровадження санкцій проти нафтогазового бізнесу Медведчука відбувалася зміна оператора постачання ресурсів "Роснєфті". Поставки скрапленого газу суходолом із Казахстану за два тижні листопада збільшилися на 59% проти першої половини жовтня - до 25,8 тисяч тонн. Натомість імпорт з Росії скоротився на 11% - до 24,1 тисяч тонн. При цьому, на думку експертів і трейдерів, загальні обсяги поставленого в листопаді ресурсу суттєво перевищують потреби ринку. Тож, за деякими прогнозами, в Україні може навіть виникнути надлишок палива.

Чи призведе це до значного цінового "відкату"? Навряд чи. Більшість фахівців кажуть: здешевлення якщо й буде, то незначним. А дехто навпаки прогнозує у цьому сегменті паливного ринку нові цінові рекорди.

Певно, багатьох змусила понервувати оприлюднена 4 листопада головою парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрієм Герусом інформація про те, що Росія обмежила постачання скрапленого газу в Україну у листопаді до 30% від задекларованих експортерами обсягів. Щоправда, сам Герус одразу ж і заспокоїв: таке обмеження суттєво не вплине на наш ринок, бо експортери, зазвичай, завищують задекларовані обсяги постачань. Артем Куюн

Погоджується з такими висновками заступник директора ТОВ "Консалтингова група А-95" Артем Куюн. "Про всяк випадок імпортери заявляли про великий обсяг постачань, а реально везли у 3-4 рази менше. Є й трейдери, яким реально доведеться скоротити план на листопад, але це сильно не вплине на ринок", - переконаний експерт ринку скрапленого газу.

Він також нагадує, що сезон "високого попиту" на автогаз завершується. "Невдовзі продажі на заправках впадуть під тиском низької температури", - прогнозує Куюн.

Попит на скраплений газ з боку аграріїв вже падає. Щоправда, на думку деяких експертів, традиційного з настанням холодів зниження інтересу споживачів до цього виду палива найближчими місяцями може й не бути. Через активніше "непрофільне" використання автогазу. Приміром, його спалюють замість супердорогого природного газу для сушіння зерна й виробництва цементу.

Артем Куюн нагадує ще про один фактор, який може спровокувати новий виток подорожчання. Мова про впровадження в Україні Технічного регламенту щодо вимог до газу скрапленого для автомобільного транспорту, комунально- побутового споживання та промислових цілей. Час введення документа в дію кілька разів переносили. Але рано чи пізно споживачам доведеться доплачувати за якісний енергоресурс - адже оператори перекладатимуть на них додаткові витрати на сертифікацію й контроль якості та передпродажну підготовку палива.