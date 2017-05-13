Страховой стаж для получения пенсии повысят до 25 лет

В рамках пенсионной реформы минимальный страховой стаж для получения пенсии в Украине будет повышен до 25 лет. Об этом премьер-министр Владимир Гройсман заявил в эфире 112 Украина.

"Мы считаем, что до 25 лет это абсолютно оптимальный стаж, который присущ большинству украинских граждан", - пояснил он.

Гройсман также отметил, что рассчитывает презентовать проект пенсионной реформы до конца мая. При том он добавил, что готов уйти в отставку, если не поднимет пенсии.

"С 1 октября 5 млн 620 тыс. украинских пенсионеров получат повышенную пенсию и достаточное существенную. Если я это не выполню, пожалуйста, я готов тогда уйти в отставку, но я знаю, что я это сделаю, я знаю, что мы это сделаем совместно с коалицией и президентом, согласуем, эти решения будут подписаны президентом, и мы их внедрим", - сказал премьер.

Напомним, сейчас минимальный страховой стаж для получения пенсии составляет 15 лет.