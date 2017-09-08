Страховой стаж до 35 лет будет повышаться в течение десятилетия - Рева

Законопроект о пенсионной реформе предполагает повышение страхового стажа до 35 лет в течение 10-летнего периода, сообщил в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде министр социальной политики Андрей Рева.

"Мы предлагаем 10-летний переход. 1 января 2018 года страховой стаж для назначения пенсии в 60 лет будет составлять 25 лет. И до 35 лет мы будем идти следующих 10 лет. И бездефицитности (Пенсионного фонда - УНИАН) мы сможем достичь только по окончанию этого периода", - сообщил Рева.

Министр добавил, что с повышением уровня минимальной заработной платы с 1 января 2017 года до 3200 гривень впервые за много лет появилась возможность увеличения доходов Пенсионного фонда.

"Именно поэтому в ПФУ удалось уже на 1 октября 2017 года (к дате запланированного повышения пенсий - УНИАН) аккумулировать ресурс для повышения пенсий не за счет эмиссии денег, не за счет внешних заимствований, не за счет увеличения дотаций из государственного бюджета, а исключительно за счет тех средств, которые были уплачены Пенсионному фонду в виде единого социального взноса и, что важно, без повышения его ставки", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 13 июля приняла в первом чтении законопроект о пенсионной реформе.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщал, что Комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения обработал 2144 поправки к основному законопроекту о пенсионной реформе и вышел на согласованный вариант пенсионной реформы, который рекомендовал в целом.

Согласно сообщению Министерства социальной политики, после рассмотрения на профильном комитете проекта закона о пенсионной реформе он будет вынесен на рассмотрение народных депутатов во втором чтении ориентировочно с 18 до 22 сентября.