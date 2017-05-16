Страховые компании в Украине пытаются "урезать" стоимость КАСКО

Чтобы завлечь водителей и увеличить продажи полисов КАСКО, украинские страховщики стали придумывать новые способы удешевления автостраховок. В частности, все более популярными становятся партнерские программы с автодилерами и скидки для определенных авто, пишет UBR.

"Тарифы на отдельные марки и модели автомобилей могут снижаться на 20%", - сообщил пресс-секретарь страховой компании Александр Мельничук.

Второй способ пока не такой популярный, и только в этом году начнет активно внедрятся компаниями. Его назвали "умным страхованием": сниженный тариф на КАСКО предоставляется после анализа вождения. Причем, страховщики отталкиваются не от информации об аварийности, а от данных о манере езды. Они ставят на авто устройство слежения (жучок), который собирает сведения о средней скорости движения, которую предпочитает водитель, о его маневрах, времени использования машины и пр. И после анализа всей этой информации, страхования компания рассчитывает индивидуальный тариф. Для людей, привыкших к спокойному вождению, которые не любят лихачить, он устанавливается ниже среднего уровня.

"Сегодня 2 - 3 компании могут себе позволить финансовые и интеллектуальные инвестиции в такие проекты. Но в перспективе страховые продукты на основе телематических устройств у нас станут нормой", - заверил начальник департамента розничных продаж АСК "ИНГО Украина" Михаил Бусс.

Ожидается, что уже через пару тройку лет "умными" жучками будет оборудование не менее 25% автомобилей, и их владельцы смогут претендовать на скидки.

Пока же средний тариф КАСКО для новых авто из салона находится в рамках 3,5 - 5% стоимости машины. Владельцы автомобилей с пробегом в возрасте до четырех лет выкладывают страховщикам до 5 - 7%, а по машинам по старше - вообще до 8 - 9%.

Чтобы удержать клиентов, СК дают скидки тем, кто продлевает свои страховки, после истечения сроков договоров КАСКО. И предлагают привычные для автомобилистов бонусы. Такие, например, как бесплатная эвакуации авто при поломке или аварии, замена колеса, подвоз топлива и даже консультации врача или услуги консьержа.

"Если машину эвакуировали по техническим причинам, страховая может организовать подменное авто или такси на время ремонта автомобиля. Также в КАСКО уже включается покрытие медицинских расходов, которые защищают автовладельца и за рулем, и когда он будет пассажиром в другом авто или просто пешеходом", - привел примеры Мельничук.

Впрочем, даже с учетом всех этих скидок, далеко не каждый водитель может потратиться на КАСКО, особенно, если у него не самыq дешевый автомобиль. Ведь для машины среднего класса стоимость страховки может достигать 30 - 40 тыс. грн.

Чтобы ее занизить, водителям предлагается взять больше ответственности на себя - согласится на франшизы покрупнее. И речь не только в 5%-ной франшизе по угону, к которой за долгие годы успели все привыкнуть (страховщики крайне редко соглашаются на нулевые франшизы по этой части). Но и о такой же франшизе по аварии.

Чтобы уговорить клиентов, им напоминают об экономии, которая по словам Мельничука, даже при минимальных аварийных франшизах может давать до 20 - 30% скидки. Впрочем, какой бы приятной не была скидка на полис, нельзя забывать о рисках, и о том, что в случае аварий или угонов придется выплачивать немалые суммы из своего кармана. Ведь именно потому страховщики и соглашаются на удешевление полисов - потому что сами меньше выплатят впоследствии.

"Оптимальный вариант - 0,5% франшизы по повреждениям авто и 5% при угоне. Тогда, за застрахованный автомобиль, например, оцененный в 100 тыс. грн, при любом ДТП водитель сам оплатит 500 грн. Это небольшая сумма, особенно когда машина получила значительные повреждения и ущерб составляет десятки или сотни тысяч гривен", - отметил Мельничук.

Еще до 10 - 20% можно экономить на КАСКО, выбирая неполный набор рисков. Например, водителям с гаражами не стоит платить за риск угона машины с любого места.

Впрочем, люди не часто пользуются такими возможностями, и стараются подстраховаться на любой случай. По словам директора департамента андеррайтинга и методологии ПАО "Страховая компания" Универсальная" Сергея Паламарчука, в 90% случаев водители выбирают все риски по КАСКО.

"Когда человек тратит большие суммы на полис, то желает получить полную защиту", - объяснил он.

К тому же очень популярной стала рассрочка при оплате КАСКО: его можно оплачивать по полугодиям, поквартально, а в некоторых случаях даже помесячно. Правда, это уже будет дороже. Страховщики не любят дожидаться своих денег, потому внедрили принцип - чем дольше выплачивается стоимость полиса, тем он дороже. Цена вопроса может достигать 5 - 8%.

Страховать или не страховать

Впрочем, цена - не единственная проблема для покупателей КАСКО. Не меньше их волнует и другая сложность - с выплатами. Ведь украинские страховщики так и не избавились от своих старых грехов: затягивания сроков выплат и занижения стоимости ремонтов. Лишь немногие крупные компании укладываются по выплатам в 16 - 30 дней. Особенно по машинам в средней ценовой категории (стоимостью до 30 - 40 тыс. долларов) и элитных авто, где любая поломка обходится в крупные суммы.

К тому же многие СК, чтобы избежать судов с клиентами, прописали в своих договорах право на отсрочку в выплате. Она может достигать 60 - 90 дней.

При этом страховые компании продолжают сдабривать свои договоры КАСКО списками страховых исключений. В них входят не только вождение в пьяном виде либо задержка в очередном платеже по страховке, но и нарушения ПДД. Если раньше финансисты придирались к очевидным вещам (как например, пересечение двойной сплошной линии на дороге), то теперь стали наказывать людей за нарушения правил проезда на перекрестках и выезды нарушения скоростного режима. Потому водители не перестают задумываться о необходимости покупок полисов у компаний, не оплачивающих их ошибки.