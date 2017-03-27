Страны ГУАМ подписали протоколы о создании зоны свободной торговли

Главы правительств стран ГУАМ подписали протоколы, которые позволят запустить зону свободной торговли между Грузией, Украиной, Азербайджаном и Молдовой.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил, что протоколы позволят запустить ЗСТ уже в этом году, сообщается на сайте правительства.

Подписание состоялось на саммите ГУАМ, который впервые состоялся на уровне глав правительств государств.

В начале июля 2017 года премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил провести осенью этого года в Киеве встречу глав правительств стран - членов ГУАМ для обсуждения введения зоны свободной торговли. В ГУАМ входят Украина, Грузия, Азербайджан и Молдова.

Организация за демократию и экономическое развитие - ГУАМ создана в 1997 году Грузией, Украиной, Азербайджаном и Молдовой (с 1999-го по 2005-й в организацию также входил Узбекистан).

Название организации сложилось из первых букв названий входящих в него стран.