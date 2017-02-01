Страны Персидского залива впервые введут налоги

Введение НДС странами Персидского залива поддержал МВФ.

Cтраны Персидского залива (Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт, Катар, Бахрейн и Оман) с 2018 года впервые введут налог на добавленную стоимость (НДС).

Об этом пишет The Guardian.

Так, в понедельник, 30 января, правительство Саудовской Аравии одобрило введение НДС. 5%-й сбор будет применяться к определенным товарам (табачным изделиям, безалкогольным и энергетическим напиткам) в соответствии с соглашением шести стран Совета по сотрудничеству в Персидском заливе, которое было достигнуто еще в июне 2016 года.

Отмечается, что это вынужденная мера, связанная с обвалом цен на нефть, экспорт которой является для Саудовской Аравии и других государств Персидского залива главным источником пополнения бюджета. Введение НДС поддержал Международный валютный фонд (МВФ).

Саудовская Аравия, являющаяся крупнейшим в мире экспортером сырой нефти, приняла ряд мер, направленных на сокращение бюджетного дефицита, который в 2016 году составил $97 млрд. В частности, был заморожен ряд крупных строительных проектов, сокращены зарплаты членов правительства и заморожены зарплаты госслужащих. Сейчас королевство пытается расширить свою инвестиционную базу и повысить ненефтяные доходы бюджета в рамках усилий по диверсификации экономики. Также саудиты хотят сбалансировать свой бюджет к 2020 году.

Как сообщалось в апреле 2016 года, Саудовская Аравия создаст фонд объемом $2 трлн для избавления от нефтяной зависимости.