Stratfor: Россия, Украина и новая сделка по газовому транзиту, вызывающая большие споры

Основные моменты: - Россия, Украина и Европейский Союз заинтересованы в том, чтобы не допустить экономических убытков, и хотят заключить новое соглашение по газовому транзиту до того, как истечет срок действующей сделки.

- Но на этом пути есть существенные препятствия, включая геополитическое соперничество и последствия от появления новой энергетической инфраструктуры в регионе, что может затянуть переговоры или завести их в тупик.

- Если стороны не сумеют договориться до 31 декабря, срок действия нынешнего соглашения истечет, и тогда вполне могут начаться перебои с поставками российского газа через Украину в Европу.

Примечание редактора. Данная оценка входит в серию аналитических статей, подготовленных в дополнение к прогнозу "Стратфор" за четвертый квартал 2019 года, который будет опубликован позднее. Эти аналитические материалы призваны дать больше конкретики и представить углубленный анализ ключевых событий предстоящего квартала.

19 сентября в Брюсселе должны встретиться представители Украины, России и Европейского Союза, чтобы начать переговоры по новому соглашению о транзите российского газа через Украину в Европу. Срок действия нынешнего соглашения, заключенного в 2009 году в результате трудных переговоров, из- за которых случались временные перебои с поставками газа в Европу, заканчивается 31 декабря. Из-за выборов в Европе и на Украине переговоры начинаются с задержкой, и остается меньше времени на заключение новой сделки до истечения срока предыдущей. Но даже при наличии большого запаса времени вести переговоры было бы трудно. Они вполне могут зайти в тупик, и в этом случае возможны перебои с поставками газа.

Общая картина

Несмотря на геополитическое соперничество между Россией и Западом, Россия остается важным поставщиком энергоресурсов на европейские рынки, и украинская инфраструктура газового транзита играет в этом немалую роль. Россия старается снизить свою зависимость от Украины как от транзитера природного газа, строя трубопроводы в обход этой страны, однако Москве еще довольно длительное время будет нужен доступ к украинской трубопроводной системе.

Возможности и препятствия

Поскольку сделка нужна всем сторонам, она может быть заключена до 31 декабря. России необходимо транзитное соглашение, чтобы иметь возможность поставлять газ на европейские рынки через Украину, и ей хотелось бы избежать перебоев, потому что они снижают прибыли. Украина больше не импортирует российский газ напрямую, но ежегодно получает плату за транзит в размере трех миллиардов долларов. Прекращение этих поступлений станет для Киева серьезным экономическим ударом. А Евросоюз, который будет участвовать в переговорах в качестве посредника, очень сильно заинтересован в заключении сделки, так как иначе он рискует столкнуться с перебоями в поставках.

Потепление в российско-украинских отношениях после обмена заключенными 7 сентября и планы возобновления переговоров в формате "нормандской четверки" между Россией, Украиной, Францией и Германией будут способствовать заключению сделки. Россия уже предложила Украине на один год продлить действующее транзитное соглашение; Украина и Европа в ответ попросили продлить его на 10 лет.

Достижению соглашения мешают значительные препятствия. Несмотря на недавнюю оттепель, в российско-украинских отношениях сохраняется враждебность из-за российской аннексии Крыма в 2014 году и из-за участия Москвы в продолжающемся конфликте на востоке Украины. Это создаст дополнительные осложнения на переговорах по таким вопросам как срок действия соглашения, минимальные объемы транзита и цена.

Сложности будут создавать и некоторые неразрешенные юридические споры между двумя странами, которые напрямую связаны с транзитом газа и с энергетической инфраструктурой. Обе стороны на переговорах будут пытаться разрешить их в свою пользу. Россия уже заявила, что транзитная сделка возможна только при отсутствии исковых требований со стороны Украины, скажем, если украинские энергетические компании прекратят попытки получить через международный арбитраж около шести миллиардов долларов компенсации за свои активы в Крыму, которые были захвачены Россией. (Москва отказалась признавать юрисдикцию международных судов в этом вопросе.) Кроме того, компания "Нафтогаз", которая управляет газовой инфраструктурой Украины, заявляет, что российский "Газпром" должен ей 2,56 миллиарда долларов неустойки, связанной с оплатой газового транзита - "Газпром" этот долг не признает. Спор из-за долга, но только в тот раз, наоборот, непогашенного украинского долга перед "Газпромом" существенно затруднил переговоры в 2009 году, когда было подписано действующее сегодня соглашение. Аналогичные споры могут возникнуть и на этот раз, что снова осложнит переговорный процесс.

Новые маршруты для российского газа

Новая газотранспортная инфраструктура тоже вызывает тревогу на Украине. Россия стремится уменьшить свою зависимость от Украины как от страны- транзитера и для этого просто строит трубопроводы в обход. Реализуя трубопроводные проекты "Северный поток - 2" на Балтийском море и "Турецкий поток" на Черном море (оба должны войти в строй в течение двух ближайших лет), Россия создает альтернативные маршруты, и это обходится ей дешевле ремонта действующих российских трубопроводов, которые идут на Украину.

Инфраструктурная стратегия России будет определять характер переговоров по транзиту, хотя новые трубопроводы не позволят ей полностью отказаться от услуг Украины. Например, Европейский суд подтвердил ограничения для "Газпрома" на использование трубопровода OPAL, который будет подключен к "Северному потоку 2" и позволит России распределять свой газ в Европе. Еврокомиссия предоставила "Газпрому" право пользования 90 процентами пропускной способности этого трубопровода, однако суд урезал эту цифру до 50 процентов. Значительное сокращение транзита через Украину, составляющего сейчас 85 миллиардов кубометров газа в год, может создать серьезную угрозу рентабельности украинской инфраструктуры. Определенный объем газа в транзитной системе нужен для ее обслуживания и финансирования, а она сегодня уже работает ниже своей максимальной пропускной способности в 140 миллиардов кубометров.

Не только Украина недовольна строительством новой трубопроводной инфраструктуры. В частности, "Северный поток - 2" расстраивает планы США и восточноевропейских членов ЕС, которые заинтересованы в ослаблении российского влияния на Европу через газовый экспорт. Эта обеспокоенность, а также возможные задержки в строительстве газопровода из-за нормативных закавык ЕС или рассматриваемых в настоящее время американских санкций могут заставить Москву занять более миролюбивую позицию на переговорах по транзиту.

Опасности новых газовых отключений

Если переговоры зайдут в тупик или затянутся позже 31 декабря, могут начаться перебои с поставками газа через Украину в Европу. В этом году стороны уже начали готовиться к такой перспективе. Запасы газа в Европейском Союзе достигли рекордной отметки, поскольку Европа стремится создать подушку безопасности на случай кратковременных перебоев с поставками в зимнее время, когда потребление газа достигает своего пика.

Украинские газовые хранилища тоже заполнены больше, чем в предыдущие годы, и страна осуществляет инфраструктурные ремонты, чтобы было легче осуществлять доставку газа в масштабах страны в случае отключения со стороны России. Украина больше не покупает газ напрямую у России, а приобретает его в Европе, откуда он идет на украинскую территорию реверсом. Но схема украинской инфраструктуры до сих пор такова, что восточные и южные районы страны для обеспечения своих потребностей вынуждены забирать российский газ, предназначенный для Европы, а Украина взамен поставляет туда собственный газ, добываемый на западе страны, или тот, что находится в ее хранилищах. В случае перекрытия вентиля востоку и югу откачивать будет нечего. По этой причине Киев начал модернизировать свою инфраструктуру, чтобы обеспечить прямые поставки газа с западной Украины на восток и юг страны.

Создание запасов и инфраструктурные изменения могут ослабить последствия кратковременных перебоев с перекачкой газа через Украину, которые возникли в 2009 году из-за двухнедельного отключения. Но если вентиль перекроют на несколько недель или дольше, цены на газ резко взлетят, а газовый дефицит негативно отразится на многих странах Центральной и Южной Европы, которые зависят от украинского транзита, в том числе, на Германии и Италии. Возможные перебои в снабжении из-за отключений, способные привести к дефициту газа в домохозяйствах и на промышленных предприятиях на пике зимнего потребления, дают Евросоюзу достаточно оснований для того, чтобы всячески содействовать переговорам по транзиту.

Естественно, перебои с поставками негативно отразятся на прибылях "Газпрома", а Украина очень сильно пострадает от утраченной выгоды, недополучив плату за транзит. Но хотя в успехе переговоров заинтересованы все стороны, плохие отношения России с Украиной и с Западом, а также грядущие изменения в инфраструктуре энергопоставок будут существенно осложнять переговорный процесс.

Оригинал публикации: Russia and Ukraine Seek a Contentious New Gas Transit Deal (https://worldview.stratfor.com/article/russia-ukraine-natural-gas- transit-deal-eu-energy-cutoff)

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