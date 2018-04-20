Строительная амнистия: В Украине легализуют дачные самострои до 300 кв. м

В Украине вступил в силу закон No 2363-VIII о продлении срока принятия в эксплуатацию зданий, возведенных без разрешительных документов

Об этом сообщает "Голос Украины".

Отныне орган государственного архитектурно-строительного контроля обязан в течение 10 рабочих дней с момента подачи заявления собственниками земельных участков бесплатно принять в эксплуатацию здания без разрешительных документаций.

Под амнистию попадают только те здания, которые по классу относятся к объектам с незначительными последствиями (до 20 человек, которые постоянно находятся на объекте; до 50 человек, которые периодически находятся; до 100, находящихся вне объекта).

Согласно легализации, не будут штрафовать за строительство без получения документов на право выполнения работ и за эксплуатацию или использование объектов строительства, не принятых в эксплуатацию.

Речь идет о построенных в период с 5 августа 1992 года до 9 апреля 2015 года индивидуальных (усадебных) жилых домах, садовых, дачных домах общей площадью до 300 кв м, хозяйственных (приусадебных) зданиях и сооружениях общей площадью до 300 кв м, а также построенных до 12 марта 2011 года зданиях и сооружениях сельскохозяйственного назначения.