Строительство "Стены" на Харьковщине приостановили - губернатор

На Харьковщине приостановлено строительство "Стены" на границе с Россией из- за отсутствия финансирования.

Так сказала на пресс-конференции председатель Харьковской ОГА Юлия Светличная, сообщает корреспондент Укринформа.

"На Харьковщине приостановлено сооружение "Стены" Европейского вала на границе с Россией: нет финансирования, и поэтому, насколько мне известно, проект на территории Харьковщины приостановлено", - отметила Светличная.

По ее словам, пока осуществляется поддержка тех сооружений, которые уже построены.

"На сегодняшний день закупается, как мне известно, отдельная техника, она передается нашим зарубежным партнерам на экспертную оценку. Объем работы, который уже проведен, поддерживается в соответствующем состоянии", - добавила Светличная.

Как сообщал ранее Укринформ со ссылкой на председателя ХОГА Юлию Светличную, проект "Стена" выполнен на 12%. Проект основан в 2014 году по инициативе премьера Арсения Яценюка с финансированием в 200 млн грн. Его реализация планировалась до 2018 года. В рамках усиления обороноспособности региона Харьковская область построила 31 опорный пункт для личного состава.

Помощник председателя Госпогранслужбы - пресс-секретарь Олег Слободян утверждает, что информация о приостановлении строительства "Стены" на границе с Россией не соответствует действительности: "Это не соответствует действительности. Финансирование на 2017 год предусмотрено в объеме 200 млн грн. В рамках этого финансирования и будут продолжаться работы".