Субсидія - тепер теж дохід: правила призначення соцдопомоги стали жорсткішими

Кабмін прийняв постанову No632 "Деякі питання виплати державної соціальної допомоги". Даний документ дозволяє штучно збільшити середній дохід сім'ї, після чого сім'я буде отримувати соцдопомогу значно меншого розміру, або ж взагалі не матиме на неї право.

Експерти кажуть, що таким чином держава заощадить на виплатах соціальної допомоги. Про це повідомляє газета "Експрес".

За словами Лесі Дронь, тепер, щоб порахувати середньомісячний сукупний дохід сім'ї, необхідно загальну суму загального доходу за визначений законодавством період поділити на 6.

А щоб вирахувати середньомісячний сукупний дохід одного члена сім'ї, потрібно середньомісячний сукупний дохід сім'ї поділити на кількість членів сім'ї. Як тепер будуть визначати середньомісячний дохід сім'ї?

Експерт соціальних і гендерних програм Центру Разумкова Ольга Пріщуліна розповіла, що будуть враховуватися наступні виплати: Зарплата після виплати податків; Грошове забезпечення військовослужбовців; Пенсія і довічні виплати для суддів у відставці; Стипендія; Соціальні виплати, в тому числі субсидія; Пільги на оплату житлово-комунальних послуг; Придбання твердого палива і скрапленого газу; Допомога через безробіття; Грошові перекази з-за кордону; Доходи від продажу молока, і молочної сировини; Продукції тваринництва (30% нарахованих сум).

При цьому не враховуватимуться такі доходи: Допомога при народженні дитини; Разові виплати тим, хто усиновив дітей; Виплати матерям-героїням; Допомога на дітей-сиріт; Виплати за програмою "муніципальна няня"; Аліменти; Доходи від розміщення депозитів; Допомога на поховання.

Тепер, як бачимо, у сукупний дохід включають грошове забезпечення військовослужбовців, і субсидії і пільги на оплату житлово-комунальних послуг.