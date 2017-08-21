Субсидии без прописки: когда могут отказать в получении госпомощи

Новые правила помогут выявлять квартиры, с которых не платятся налоги

За последние несколько лет украинские власти неоднократно меняли правила предоставления субсидий. Эти изменения касались как перечня лиц имеющих прав на льготы, так и правил оформления госпомощи.

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До последнего времени, лица, проживающие в жилых помещениях, но не имеющие там зарегистрированного места проживания не имели возможности получать субсидию. Эта норма касалась всех, в том числа и переселенцев из оккупированного Крыма и зоны АТО. Ведь зачастую проживают они в предоставленных государством общежитиях или арендованных квартирах.

На днях Минсоцполитики пошло навстречу населению и разрешило оформлять субсидии лицам, не прописанным по определенному адресу, однако проживающим там на основании договора аренды составленном в вольной форме и подкрепленным двумя подписями - владельца и арендатора.

То, что жестких требований к такому документу законом не представлено - также плюс, свидетельствующий о том, что наше общество постепенно уходит от чрезмерного бюрократизма.

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Тем не менее, говорят юристы, арендаторы вряд ли ринутся оформлять субсидии. Это связано с тем, что аренда жилья в Украине в 90% случаев является теневой, - арендодатели не афишируют факт сдачи в аренду жилья, ведь в противном случае они обязаны ежеквартально уплачивать налог в размере 18% от полученного в связи с этой деятельностью дохода.

"Вероятно, вышеуказанные нововведения являются продуманным ходом государственных органов, ведь они позволят выявлять случаи, когда жилье сдается в аренду, однако налог с него не уплачивается, а это грозит большими штрафами", - прокомментировала UBR.ua ситуацию младший юрист Eterna Law Маргарита Татарова.

Поэтому, скорее всего, подавать документы на получение субсидии на основании договора аренды будут лишь: арендаторы, уверенные, что арендодатель платит налоги со сдачи недвижимости по договору; арендаторы, которым выгоднее договориться о повышении стоимость аренды жилья на сумму налога, и в то же время получать субсидию на жилищно- коммунальные услуги.

В то же время, если человек, желающий получать субсидию, проживает в квартире родственников либо друзей, то здесь также нет никаких ограничений для оформления льготы, говорят юристы.

Однако есть нюанс - для получения компенсации должно быть выполнено условие об уплате коммунальных платежей именно лицом, проживающим в жилом помещении. Украинцам станет сложнее получить субсидии

"Если квартира принадлежит родственнику, то оплату за коммунальные услуги должен осуществлять не владелец квартиры, а получатель субсидии. Кроме того, заключить договор аренды с родственником также никто не запрещает и государство не будет иметь возможности отказать в получении субсидии", - заметил в разговоре с UBR.ua управляющий партнер ЮК "Волхв" Александр Навальнев.

Другим интересным вопросом, связанным с оформлением субсидии, говорит Маргарита Татарова, является случай, когда в помещении прописаны лица, не проживающие там фактически, но его доходы при этом учитываются соцработниками при расчете субсидии.

Такие случаи могут быть, например, когда в квартире прописаны дети, которые уже не живут с родителями или один из прописанных уехал на работу или учебу заграницу.

В таком случае, говорят юристы, при заполнении форм необходимо в графе "состав семьи" указать - "зарегистрирован, однако не проживает", и приложить документ, подтверждающий этот факт (документ о месте работы в другом городе, об обучении в другом месте, о пребывании на лечении, договор аренды и пр.).

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"В дальнейшем, для проверки этих сведений следует быть готовыми к визиту социального инспектора, который проверит достоверность указанных вами данных о количестве проживающих в квартире", - заметил Александр Навальнев.

Український Бізнес Ресурс

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