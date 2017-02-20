Субсидии на ЖКУ пересчитают в марте из-за повышения тарифов

Разница в платежках за тепло, обусловленная изменением тарифа в зависимости от температурных показателей, получателям субсидий будет компенсирована.

"Субсидиантам, которым счет за отопление теплоснабжающие предприятия формируют по норме с учетом фактической температуры внешнего воздуха, будет компенсирована разница, обусловленная изменением тарифа за тепло. Это предусмотрено правительственным постановлением No 848", - говорится в сообщении.В соответствии с этим пересчет субсидий осуществляется органами соцзащиты населения автоматически по завершении отопительного сезона без дополнительного обращения граждан.

Доплата будет осуществляться через лицевые счета граждан в теплоснабжающих организациях, которые обязаны по результатам отопительного сезона сделать пересчет и отобразить всю необходимую информацию в платежке.

Уточняется, что во всех иных случаях при росте тарифов на тот или иной вид коммунальных услуг, на который предоставляется субсидия, пересчет размера безвозвратной государственной помощи осуществляется с момента изменений.

То есть в марте 2017 года будет проведен пересчет размера субсидии для всех ее получателей в связи с плановым повышением цен на электроэнергию