Субсидии придется вернуть государству: сколько спишут и у кого заберут скидку

В Украине 30 апреля заканчиваются "зимние" субсидии. Семья со "скидкой" на коммуналку, которая экономила на отоплении и использовала меньше тепла, остатки на своих счетах потеряет. Как пояснили на горячей линии Кабмина, переплату за центральное отопление спишут полностью, а тем, кто отапливает дома и квартиры газом, на счету оставят сумму, эквивалентную 100 кубам голубого топлива (на данный момент 680 гривен). Сайт "Сегодня" выяснил, в каком случае украинцам оставят переплату за коммуналку и у кого могут забрать скидку.

Почему и у кого государство заберет переплату

Субсидию украинцам назначают на два периода: отопительный и неотопительный сезон. В холодный период года государство выделяет на субсидии больше денег, чтобы компенсировать стоимость отопления. Семьи же, которым положены субсидии, за коммуналку платят круглый год фиксированную сумму – не больше определенного процента от своего дохода.

Сама субсидия назначается на социальные нормы потребления. Например, для семьи, которая отапливает дом газом, на каждый квадратный метр жилплощади субсидия покрывает 5,5 кубометров газа. В доме площадью 70 квадратов это 385 кубов на месяц. Если вместо 385 использовать 300 кубометров, за отопительный сезон накопится переплата в 4046 гривен.

Еще в прошлом году чиновники обещали, что переплату списывать не будут – ее перенесут на следующие месяцы для того, чтобы у украинцев был стимул экономить. "Если люди не использовали всю норму ресурсов на семью, сэкономленные средства субсидии остаются на счетах семьи и могут быть использованы в последующие месяцы, в том числе и для погашения обязательной части платежа", – заявлял в июле 2016-го министр соцполитики Андрей Рева.

Переплату за воду, газ и электроэнергию (если их не используют для отопления) действительно перенесут на следующий месяц, а вот переплату за отопления – просто спишут. "Если вы отапливаете дом или квартиру газом, на счету оставят сумму эквивалентную 100 кубометрам газа. Если у вас переплата по центральному отоплению – все деньги спишут со счета и вернут в бюджет", – пояснили "Сегодня" на горячей линии Кабмина.

"Если вы отапливаете дом или квартиру газом, на счету оставят сумму эквивалентную 100 кубометрам газа. Если у вас переплата по центральному отоплению – все деньги спишут со счета и вернут в бюджет", – пояснили "Сегодня" на горячей линии Кабмина.

По словам вице-премьера Павла Розенко, на такой шаг государство пошло из-за сложной экономической ситуации. При этом чиновник соглашается: такая система лишает украинцев мотивации экономить.

Если в отопительном сезоне субсидия была назначена с опозданием, и переплата – это собственные деньги, которые заплатили до скидки, "сэкономленные средства", как заявили в Минсоцполитики, не тронут.

К слову, в меморандуме с МВФ Украина взяла на себя обязательство монетизировать субсидии. Если бы на данный момент монетизация в Украине работала, семья, которая вместо 385 кубов тратила на отопление 300 кубов газа, в конце отопительного сезона получила бы больше четырех тысяч гривен "на руки". Переплату за отопление в Украине субсидиантам спишут в конце этого месяца, после этого местные органы социальной защиты рассчитают размер новой скидки – уже без учета стоимости тепла.

Кто может остаться без субсидии и почему в следующем отопительном сезоне придется платить больше

С первого мая Кабмин ввел новые социальные нормы потребления энергоресурсов. Нововведения украинцы почувствуют уже в октябре-ноябре этого года, когда придут первые платежки за отопления. Сейчас субсидия покрывает 330 кубов на отопление квартиры площадью 60 квадратных метров, уже в следующем отопительном сезоне "коммунальную скидку" будут начислять только на 300 кубов. Если при этом продолжить сжигать 330 кубов, придется 30 кубов оплачивать без субсидии. По действующему тарифу – это еще 204 гривни.

В квартире с такой же площадью с центральным отоплением субсидия будет покрывать вместо 3,28 всего 2,5 Гкал тепла. Если не сократить потребление, за 0,7 Гкал придется платить без субсидии. В Киеве такой объем тепла обойдется в 1411 гривен.

Субсидия, поясняют в Минсоцполитики, положена только тем украинцам, которые отдают за коммуналку больше 15% от своего дохода. Если после повышения минимальной зарплаты в два раза официальный доход украинцев позволяет летом самостоятельно оплачивать коммунальные услуги, скидку после отопительного сезона могут забрать.

Например, семья из трех человек с двумя минимальными зарплатами (3200 гривен) должна отдавать за коммуналку не больше 729 гривен, остальное компенсирует субсидия. Летом такой семье субсидия не положена. Так, в Киеве на оплату электроэнергии, газа, горячей и холодной воды в рамках социальной нормы на трех человек понадобится 710 гривен.

Отметим, Министерство финансов готовит законопроект "О верификации". Если документ примут, проверять субсидиантов будут по-новому. Уже сейчас по итогам верификации семь тысяч семей остались без субсидий (государство сэкономило почти 15 миллионов гривен). Всего в "черный список" Минфина попали 185 тысяч получателей субсидий, информация по ним проверяется органами социальной защиты.Оставить без субсидии могут по двум причинам:

Субсидиант скрывает часть дохода:

Субсидиант сделал покупку на сумму от 50 тысяч в течение 12 месяцев с момента получения "скидки"

Без помощи также могут остаться те украинцы, чей доход за прошедший год существенно вырос.

Напомним, в этом году, по подсчетам Кабмина, количество субсидиантов в Украине увеличится до девяти миллионов семей (всего в стране зарегистрировано 15 миллионов домохозяйств).