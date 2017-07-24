Субсидии украинцам на новый отопительный сезон продлят автоматически - Кабмин

В Украине субсидии на новый отопительный сезон гражданам, которые их получали, будут переназначены автоматически, без повторного обращения.

Об этом в понедельник, 24 июля, сообщает пресс-служба Кабинета министров со ссылкой на директора департамента социальной помощи Минсоцполитики Виталия Музыченко.

"Те граждане, которые получали субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг в прошлом отопительном сезоне, автоматически получают переназначение государственной поддержки. Соответственно, им не нужно будет снова идти в органы соцзащиты для ее оформления", - цитирует чиновника пресс-служба.

Исключение составляют граждане, которые арендуют жилье. Им чиновника по окончании срока получения прошлой субсидии необходимо снова обратиться в органы социальной защиты населения.

Кроме того, Музыченко рассказал о действиях для граждан со значительной суммой просроченной более двух месяцев задолженности за потребленные коммунальные услуги, которые хотят получать субсидии. Такие лица должны обратиться к компаниям, предоставляющим эти услуги, с просьбой о реструктуризации долга на взаимовыгодных условиях.

Напомним, ранее Кабинет министров Украины принял решение создать до конца 2017 года единый реестр получателей субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Согласно решению, такой реестр заработает с начала 2018 года.