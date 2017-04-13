Суд арестовал акции "Укртелекома"

Следствие считает, что во время приватизации компании бюджет недополучил 1,6 миллиарда гривень.

Печерский суд Киева в четверг, 13 апреля, арестовал акции ПАО "Укртелеком" и его дочерней компании - мобильного оператора "ТриМоб", которые входят в холдинг Рината Ахметов "СКМ".

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры в рамках расследования злоупотреблений во время приватизации "Укртелекома".

По данным следствия, в 2011 году по личному указанию экс-президента Виктора Януковича из госбюджета было выделено 220 миллионов гривень, и 93% акций госкомпании были проданы по заниженной на 1,6 миллиарда гривень цене.

Напомним, что Фонд государственного имущества приступил к процедуре принудительного расторжения договора о приватизации "Укртелекома".

Сообщалось, что Хозяйственный суд Киева обязал компанию "ЕСУ" (ESU), которая является основным акционером крупнейшего украинского оператора фиксированной связи "Укртелеком" и принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову, вернуть "Укрэксимбанку" 810,6 млн грн задолженности по облигациям.

В конкурсе по приватизации "Укртелекома" в 2011 году участвовала всего одна организация (инвестиционный фонд EPIC), которая купила компанию за 10,5 млрд грн. Через год "Укртелеком" был перепродан компании СКМ Рината Ахметова.