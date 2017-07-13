Суд арестовал "Черноморский судостроительный завод" Новинского

Печерский районный суд Киева наложил арест на 99% акций ПАО "Черноморский судостроительный завод", говорится в определении суда от 21 июня, передает Liga.net.

Арестованные акции ПАО распределены между 9 юридическими лицами.

Санкции наложены по ходатайству Генеральной прокуратуры в рамках уголовного производства, открытого в мае этого года. Само дело было открыто ГПУ по заявлению одного из депутатов Верховной Рады. Другим определением суд наложил арест на все имущество завода.

Уголовное производство было открыто по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами ФГИ, Минпромполитики, ПАО "Херсонский судостроительный завод" при внесении в 2011 году изменений в договор купли- продажи акций ГАХК "Черноморский судостроительный завод".Такие изменения, по мнению следствия, привели к уменьшению объема инвестиционных обязательств на сумму более 500 млн грн, "что вызвало тяжкие последствия в виде убытков государству", а также умышленного доведения до банкротства ЧСЗ должностными лицами предприятия.

ЧСЗ находится в стадии банкротства с 2014 года. Инициатором банкротства является "Балаклавское рудоуправление" (БРУ), которое, как и ЧСЗ, принадлежит Новинскому.

Напомним, что ЧСЗ входит в судостроительный холдинг Smart Maritime Group, 95% акций которого принадлежит "Смарт-Холдингу". Основным бенефициаром "Смарт-холдинга" является народный депутат от "Оппозицонного блока" и православный активист Вадим Новинский.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2016 года сотрудники СБУ проводили обыски в центральном офисе компании "Смарт-Холдинг". Также сотрудники прокуратуры и СБУ провели 23 обыска в рамках уголовного дела, возбужденного по фактам завладения неустановленными лицами имуществом ПАО "Николаевский судостроительный завод "Океан" в особо крупных размерах, доведения указанного предприятия до банкротства и других преступлений. Ранее Новинский в комментарии ZN.UA отрицал свою связь с заводом "Океан", утверждая, что ни он, ни подконтрольные ему компании никогда не являлись акционерами этого предприятия.