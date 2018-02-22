Суд арестовал имущество главы Государственной аудиторской службы, - СМИ

Соломенский районный Киева наложил арест на все имущество главы Государственной аудиторской службы Лидии Гавриловой, которая подозревается в декларировании недостоверных данных и незаконном обогащении на 10 млн грн. Об этом сообщают Українські Новинисо ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Все имущество арестовано", - сказал он.

По его словам, в частности наложен арест на ее квартиру в Киеве, изъятые в ходе обыска денежные средства, а также золотые слитки.

Адвокат Гавриловой Ярослав Белявский сообщил изданию, что ему ничего не известно о таком решении. Он подчеркнул, что если такое решение и принято, то его обязательно будут обжаловать.

Напомним, 23 января, НАБУ сообщило о подозрении главе Госаудита в совершении двух уголовных преступлений: по части 3 ст.368-2 и статьи 366-1 о незаконном обогащении и подаче недостоверной информации в декларации о доходах.

Детективы заявили, что на протяжении 2015-2017 годов Гаврилова получила в собственность активы, законность приобретения которых не подтверждена доказательствами. Стоимость этих активов значительно превышает законные доходы чиновницы.

25 января Соломенский районный суд отпутил Гаврилову под личное обязательство.