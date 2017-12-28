Суд арестовал медиахолдинг Курченко

Печерский районный суд Киева наложил арест на ценные бумаги, корпоративные и интеллектуальные права, а также часть недвижимости беглого олигарх Сергея Курченко

Об этом сказано в решении суда.

Речь идет о медиахолдинге УМХ (UMH). Курченко выступает его конечным бенефициаром.

Суд арестовал УМХ по ходатайству следователей, которые расследуют преступления бывшего президента Виктора Януковича.

Правоохранители объяснили тем, что указанные активы связаны с расследованием преступлений, совершенных бывшим президентом, и присвоением имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением организованной группой в особо крупных размерах, отмыванием незаконных доходов.

В Генпрокуратуре отметили риск потери этих активов и незаконность их происхождения.

Суд удовлетворил ходатайство и наложил арест на корпоративные, интеллектуальные права, а также на часть недвижимого имущества, принадлежащего холдингу УМХ.

Напомним, по прогнозам генерального прокурора Юрия Луценко, Курченко может потерять медиахолдинг УМХ (UMH) до конца этого года.

"Надеемся, что до Нового года украинцы будут лишены несчастья слушать и читать определенные пророссийские ватные издания", - говорил Луценко.