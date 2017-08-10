Суд арестовал на два месяца одного из фигурантов дела "Стены"

Соломенский районный суд Киева арестовал на два месяца одного из фигурантов дела о растрате средств, выделенных на проект "Стена" - директора ООО "Агентство защиты информации" Александра Кашубу. Об этом сообщает канал "112 Украина".

Кроме того, суд определил альтернативу в виде внесения залога в размере 3,6 млн гривен.

Сообщается, что сам Кашуба свою вину не признает. По его словам, были определенные недостатки в работе, но это со временем исправлялось. Также он заявил, что не будет вносить залог, так как это слишком большая сумма, которую он внести не сможет.

Также сторона защиты заявила, что уже готовит апелляцию на решение суда.

Также сегодня будет рассматриваться вопрос об избрании меры пресечения еще одному фигуранту дела "Стены" - Вячеславу Майдановичу, старшему офицеру производственно-технического отделения 1-го отдельного отдела капитального строительства Госпогранслужбы. Прокуроры настаивают на избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Напомним, в среду, 9 августа, детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили о подозрении семи лицам, которые были задержаны ранее в рамках расследования растраты средств государственного бюджета Украины, выделенных на проект "Стена".