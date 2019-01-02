Суд арестовал недвижимость Продана

Однако большинство его "приобретений" оформлена на родственников или друзей.

Соломенский районный суд Киева частично удовлетворил ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры наложил арест на часть имущества бывшего исполняющего обязанности главы Государственной фискальной службы Мирослава Продана, который подозревается в незаконном обогащении на 89 млн гривен.

Как сообщают "Українські новини", спикер суда Яна Квитченко отметила, что ходатайство САП было рассмотрено еще 10 декабря 2018 года. Суд частично удовлетворил его и арестовал имущество Продана. В частности арестовано недвижимое имущество экс-и.о. главы ГФС.

Само решение суда закрыто и не может быть обнародовано согласно закону, потому пока не известно, что именно подпадает под арест. При этом в САП сообщили, что пока еще не получили определения суда об аресте имущества.

Отметим, что большинство недвижимого имущества Мирослава Продана оформлено на его родных или знакомых. В том числе и два дома на курорте в Турции, которые записаны на кума Продана.

Напомним, 16 ноября Продану сообщили о подозрении в незаконном обогащении. По данным следствия, с июля 2016 года по июнь 2018 года он незаконно получил 89 млн. грнивень, за которые приобрел ряд объектов недвижимости и автомобилей. При этом недвижимость была зарегистрирована на близкого человека.

Соломенский районный суд Киева 4 декабря принял для бывшего председателя Государственной фискальной службы Мирослава Продана меру пресечения в виде личной поруки и обязательство носить электронный браслет, не прислушавшись к пожеланиям обвинения об аресте. По материалам: Українські новини