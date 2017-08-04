Суд арестовал вертолетную площадку на Парковой дороге

В пятницу, 4 августа, Апелляционный суд Киева вынес решение о наложении ареста на вертолетную площадку бывшего президента Украины, которая расположена на Парковой дороге в Киеве.

Об этом сообщил глава Генеральной прокуратуры Юрий Луценко написал на персональной странице в соцсети Facebook.

Вдобавок ко всему, решение суда включает в себя запрет на пользование, распоряжение и отчуждение земельных участков площадью более двух гектар, которые расположены на вертолетной площадке.

"Апелляционный суд Киева по представлению ГПУ вынес решение о наложении ареста и запрете пользоваться, распоряжаться и отчуждать земельные участки площадью более 2 га и расположенных на этих участках объектах недвижимости так называемой "Вертолетной площадки Януковича", владельцем которой является ООО "Амадеус Ко", - написал Луценко.

Как сообщал MIGnews.com.ua, 14 июля, Генеральная прокуратура Украины объявила о подозрении бывшему мэру Киева Леониду Черновецкому из-за незаконного строительства вертолетной площадки на Парковой дороге за средства государственного бюджета.