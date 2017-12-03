Суд арестовал владельца Житомирской кондитерской фабрики

Печерский районный суд г.Киева арестовал бизнесмена, владельца Житомирской кондитерской фабрики Игоря Бойко на два месяца с альтернативой залога, сообщил его партнер Денис Долинский в эфире телеканала "112.Украина".

Д.Долинский также сообщил, что конвоиры избили подозреваемого в зале суда.

"Его вчера незаконно задержала полиция в зале суда. Его очень сильно избили, разбили ему лицо, голову. Это все было сделано по заказу депутата С.Пашинского, министра юстиции П.Петренко, с помощью А.Авакова, которые шантажируют Игоря Бойко, чтобы он забрал из международного арбитража иск, по которому он обратился, чтобы осудить Украину за экспроприацию его бизнеса, который стоит более 100 млн долл. Они требуют, чтобы он забрал этот иск из международного арбитража в Гааге, и тогда он получит свободу", - рассказал Д.Долинский.

По его словам, И.Бойко отказались принимать в СИЗО, так как он был сильно избит. На данный момент украинский бизнесмен находится в больнице. Его партнер подчеркнул, что о данном инциденте уже известно в посольстве США в Украине. Планируется, что сегодня И.Бойко посетят сотрудники американского посольства, так как И.Бойко является гражданином США и членом Республиканской партии.

В свою очередь пресс-служба предпринимателя сообщила, что И.Бойко объявил голодовку в знак протеста против незаконного ареста и избиения. "Он требует от суда, прокуратуры и полиции прекратить нарушать его процессуальные права и дать возможность защищать себя в соответствии с законом. Сегодня к нему будут пытаться попасть сотрудники консульства США", - говорится в сообщении.

Согласно информации, после оглашения решения, по которому суд арестовал И.Бойко на два месяца конвоиры увезли его в СИЗО, однако адвокаты не были допущены к подзащитному.

"В Печерском управлении полиции не могли объяснить адвокатам Бойко, где находится их подзащитный. Пенитенциарная служба сообщила, что не приняла доставленного Бойко в Лукьяновское СИЗО, так как он имел явные следы избиения", - пишет пресс-служба.

По информации пресс-службы предпринимателя, только к полуночи стало известно, что Бойко находится больнице. "Полицейские, которые его конвоировали, пытались договориться с дежурным врачом, чтобы тот не фиксировал следы избиения и состояние бизнесмена. Спецназовцы с оружием окружили арестованного и долгое время не давали доступа адвокатам и препятствовали работе журналистам", - отмечено в сообщении.

В свою очередь директор департамента коммуникации Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко подтвердил, что в пятницу, 1 декабря суд избрал И.Бойко меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 49 млн грн, после чего подозреваемый был этапирован в СИЗО.

"Но по дороге у него на лице появилось небольшое, но видимое повреждение. Первичный опрос полицейских, которые конвоировали его, говорит о том, что они не применяли насилие к этому подозреваемому. Обязательно будет проведена служебная проверка по этому поводу", - сказал А.Шевченко в эфире телеканала "112.Украина".

Он сообщил, что сейчас И.Бойко пребывает в больнице скорой помощи и с ним работают доктора.

"Есть одно видимое телесное повреждение у него на лице, и надо провести проверку, получить вывод докторов, от чего оно появилось. Конвоирование говорит, что он был один автомобили и силы к нему не применялись", - уточнил А.Шевченко.

Вместе с тем он допустил, что учитывая провокационное поведение подозреваемого во время судебного рассмотрения, это телесное повреждение могло быть спровоцировано самим подозреваемым для того, чтобы "продолжить провоцирование конфликтов, как это он делал во время судебного разбирательства".

Директор департамента коммуникации МВД отметил, что в 2010 году этот подозреваемый – гражданин США и одновременно РФ – путем рейдерских действий завладел имуществом фабрики, лишив права собственности своего партнера – тоже гражданина США.

"Именно за эти деяния его сейчас и привлекают к уголовной ответственности… Странно, что они избрали такой стиль провокационный. Вместо того, чтобы защищаться объективно в суде постоянно провоцируют конфликт. Но это тоже их право", - сказала А.Шевченко.

Что касается заявления И.Бойко о причастности к его задержанию С.Пашинского и П.Павленко А.Шевченко заявил: "Могу прокомментировать только как попытку его лично и его небольшой группы поддержки избежать ответственности, перекладывая ее на высокопоставленных чиновников, и попытки выставит себя в роли жертвы. На самом деле это ложное представление… Суд все решит", - сказал А.Шевченко, отметив, что о подозрении этому гражданину, было сообщено еще 8 ноября этого года.

Кондитерская фабрика в Житомире основана в 1944 году. Ранее фабрика входила в тройку лидеров рынка, занимая первое место по показателям экспорта продукции в 36 стран. Ее общая производственная мощность составляла 80 тыс. тонн продукции в год.

Противостояние между сторонами конфликта - собственником ЗАО "Житомирские ласощи" Юрием Лещинским и владельцем общества с дополнительной ответственностью (ОДО) "Житомирская кондитерская фабрика ("ЖЛ") Игорем Бойко - за права собственности на фабрику обострилось в 2015 году, когда акционеры ЗАО "Житомирские ласощи" заявили о невозможности попасть на фабрику. Свои права на нее они подтвердили постановлением Высшего административного суда Украины от 23 декабря 2015 года.

В то же время в "ЖЛ" заявили, что "Житомирским ласощам" принадлежит только старое оборудование и "возможность выпускать неизвестную продукцию". Все бренды, включая ТМ "Житомирские ласощи", зарегистрированы на И.Бойко. Новые бренды - Zhytomir Sweets – принадлежат Торговому дому И.Бойко.

В ОДО "ЖЛ" обвинили нардепа Сергея Пашинского и его компаньона Сергея Тищенко в рейдерском захвате. Позднее С.Пашинский высказался в поддержку Ю.Лещинского, заявив, что считает его швейцарскую Delta Capital законным акционером ЗАО "Житомирские ласощи".

И.Бойко в начале 2017 года подал иск в Международный арбитражный суд в Гааге к государству Украина.

Ранее директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник оценил стоимость фабрики в 2 млрд грн.

8 августа главное следственное управление Национальной полиции Украины завершило досудебное расследование уголовного производства по подозрению бывшего главы правления Житомирской кондитерской фабрики в незаконной продаже 5,3 млн акций инвестора на 2,5 млн грн.