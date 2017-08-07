Суд арестовал все недвижимое имущество Насирова

Суд арестовал все имеющееся в государственном реестре недвижимое имущество отстраненного председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова, сообщил "Українським новинам" его адвокат Александр Лысак.

"У него арестовано все имущество, включая то, которое было изъято", - сказал Лысак.

По словам адвоката, Насиров уже не изучает возможность разрешения выехать на лечение в США через суд. Лысак сообщил, что суд дважды отказал в этом его клиенту и он принял решение о прохождении лечения в Украине.

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура подозревают Насирова в злоупотреблении властью и служебным положением (ст. 364 Уголовного кодекса Украины), что повлекло ущерб на сумму около 2 млрд грн. По данным следствия, на посту руководителя Госфискальной службы он принимал решения в интересах беглого внефракционного депутата Александра Онищенко, в отношении которого расследуется производство по подозрению в махинациях с газом.

7 марта Соломенский районный суд избрал Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 100 млн грн. 16 марта Насиров вышел на свободу после того, как его жена внесла за него требуемый судом залог.

Меру пресечения Насирову несколько раз продлевали, последний раз - 26 июня.

28 апреля он перенес операцию, во время которой ему, по словам врачей, удалили эндокринный орган. 29 мая телеканал "1+1" сообщил, что Насиров обратился за разрешением на выезд в США для лечения по приглашению американского института диабета.

30 мая в НАБУ отказали Насирову в разрешении на выезд в США. В бюро заявили, что нет гарантий возвращения Насирова в Украину после лечения.

Директор НАБУ Артем Сытник сообщил, что 26 июля Насирову объявили окончательное подозрение.

В НАБУ заявляли, что с 2012 года у Насирова есть гражданство Великобритании. Отстраненный глава ГФС заявил 7 июня, что представленные обвинением документы, подтверждающие наличие у него британского паспорта, сфальсифицированы.