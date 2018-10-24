Суд ЕС принял решение, которое может открыть путь к экстрадиции Фирташа в США

Суд Европейского Союза принял решение, которое может открыть путь к экстрадиции украинского олигарха Дмитрия Фирташа из Австрии в США.

Эту информацию подтвердила защита Фирташа в комментарии ВВС News Україна.

Суд ЕС 24 октября вынес решение по делу, которое напрямую не касалось Фирташа, но может повлиять на его дальнейшую судьбу.

21 февраля 2017 года Высший земельный суд Вены пришел к выводу о допустимости экстрадиции и уголовного преследования Фирташа по требованию США.

Однако в декабре 2017 года Верховный суд Австрии решил рассмотреть апелляцию украинского олигарха о пересмотре разрешения на его экстрадицию. Саму экстрадиционную процедуру приостановили.

В 2017 году эта же австрийская инстанция обратилась в Суд ЕС, чтобы тот указал, могут ли применяться нормы Хартии ЕС по правам человека при апелляционных разбирательствах в Австрии. От решения суда по этому делу зависит в том числе и дальнейший ход дела Фирташа.

Дело в том, что обычно адвокаты, защищая своих клиентов, ссылаются на Европейскую конвенцию о правах человека и основных свободах, тогда как отсылка к Хартии ЕС озадачила австрийское судопроизводство.

При этом обращение, адресованное в Суд ЕС, не связано с делом Дмитрия Фирташа, там речь идет о трех других бизнесменах. Но защитники господина Фирташа использовали эту ситуацию в своей апелляции в Верховный суд Австрии и также сослались на нормы Хартии ЕС по правам человека, что позволило затянуть экстрадицию более чем на год.

Сегодня Суд ЕС фактически указал, что Хартия ЕС не обязывает национальный австрийский суд повторно рассматривать дело, по которому уже есть решение, если одна из сторон декларирует желание добиться его пересмотра именно на основе Хартии ЕС.

В Верховном суде Австрии в 2017 году сообщали, что выполнение решения суда о допустимости экстрадиции Фирташа в США возможно после разъяснений Суда ЕС.

После сегодняшнего вердикта окончательное решение об экстрадиции Фирташа в США должен принять министр юстиции Австрии.

Как известно, украинского олигарха задержали в Австрии в марте 2014 году по запросу американских следователей, но выпустили под залог в 125 млн евро.

США обвиняют Фирташа в даче взятки в размере 18,5 млн долларов за лицензию на разработку титановых месторождений в Индии вне конкурса. Олигарху грозит до 50 лет тюрьмы и конфискация всех активов.

В феврале 2017 года Высший земельный суд Вены разрешил экстрадицию Фирташа в США.

В ноябре 2016 года украинский олигарх Дмитрий Фирташ был объявлен в розыск Антикоррупционной прокуратурой Испании вместе с двумя своими сообщниками по подозрению в отмывании денег.