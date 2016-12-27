Суд ЕС приостановил решение о доступе Газпрома к газопроводу OPAL

Суд ЕС удовлетворил просьбу польской нефтегазовой компании PGNiG и приостановил решение про доступ Газпрома к 80% мощностей газопровода OPAL.

Об этом сообщает Onet.

Суд вынес свое решение 23 декабря. И хотя официально решение еще не опубликовано, PGNiG уже была уведомлена о результатах рассмотрения.

По словам главы PGNiG Петра Возняка, польская компания остановила неудачное и вредное решение Еврокомиссии о доступе Газпрома к OPAL.

Максимальная мощность трубопровода составляет 35 млрд кубометров газа в год. Газопровод Opal находится в Германии и проходит параллельно с польско- немецкой границей.

Напомним, ранее Петр Порошенко заявлял, что решение Еврокомиссии о доступе Газпрома к OPAL противоречит соглашению об ассоциации.