Суд ЕС признал законными санкции против "Роснефти"

Санкции Евросоюза из-за аннексии Крыма против российской нефтегазовой компании "Роснефть" признаны законными в соответствии с решением Суда Европейского союза. Об этом сообщает корреспондент "Радио свобода" Рикард Йозвяк в Twitter.
Экономические санкции ЕС против России сохраняются.
"Санкции ЕС против "Роснефти" действительны в соответствии с решением суда ЕС. Экономические санкции ЕС против России сохраняются", - сообщил Йозвяк.
the Eu sanctions against #Rosneft are valid according to EU court. the EU economic sanctions against #Russia stands. #Ukraine #Crimea - Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) March 28, 2017
На конец 2012 года в компании работало около 170 тыс. человек. Контрольный пакет акций "Роснефти" принадлежит АО "Роснефтегаз".
Напомним, 16 марта ЕП принял резолюцию с требованием от России освободить политзаключенных в Крыму.
В тексте резолюции Европарламент в очередной раз осудил аннексию Крыма, нарушения свободы слова, насильственное навязывание российского гражданства и дискриминацию крымских татар.
Кроме того, ЕП призывает Россию прекратить похищения и пытки противников аннексии в Крыму.