Суд ЕС признал законными санкции против "Роснефти"

Санкции Евросоюза из-за аннексии Крыма против российской нефтегазовой компании "Роснефть" признаны законными в соответствии с решением Суда Европейского союза. Об этом сообщает корреспондент "Радио свобода" Рикард Йозвяк в Twitter.

Экономические санкции ЕС против России сохраняются.

"Санкции ЕС против "Роснефти" действительны в соответствии с решением суда ЕС. Экономические санкции ЕС против России сохраняются", - сообщил Йозвяк.

На конец 2012 года в компании работало около 170 тыс. человек. Контрольный пакет акций "Роснефти" принадлежит АО "Роснефтегаз".

Напомним, 16 марта ЕП принял резолюцию с требованием от России освободить политзаключенных в Крыму.

В тексте резолюции Европарламент в очередной раз осудил аннексию Крыма, нарушения свободы слова, насильственное навязывание российского гражданства и дискриминацию крымских татар.

Кроме того, ЕП призывает Россию прекратить похищения и пытки противников аннексии в Крыму.