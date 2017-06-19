Суд конфисковал ЦИК Одесского НПЗ, ожидается повторная приватизация

Районный суд Одессы принял решение о специальной конфискации целостного имущественного комплекса (ЦИК) Одесского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), принадлежащего группе "ВЕТЭК" Сергея Курченко, сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на странице в Facebook.

"В рамках заключения сделки со следствием районный суд Одессы вынес приговор о спецконфискации ЦИК Одесского НПЗ как орудия преступления преступной организации Курченко. Завод перешел в собственность государства в лице Кабинета министров", - написал генпрокурор.

"Надеюсь на быстрый и прозрачный аукцион по приватизации", - добавил Ю.Луценко.

Он поблагодарил команду прокурора Одесской области Олега Жученко и судей Суворовского райсуда.

Как сообщалось, российская компания "ЛУКОЙЛ" приобрела два пакета акций ОАО "Одесский НПЗ" по 25,95% на некоммерческих конкурсах в 1999 году за 27,27 млн грн, а затем увеличила свою долю до 97%.

Проектная мощность предприятия по переработке сырья составляет 2,8 млн тонн в год. В августе 2005 года Одесский НПЗ был остановлен на реконструкцию и возобновил работу лишь в апреле 2008 года, однако затем вновь был остановлен в октябре 2010 года в связи с экономической ситуацией, сложившейся на рынке нефтепродуктов в Украине, а также с изменением схемы поставок нефти.

В 2013 году Одесский НПЗ у НК "ЛУКОЙЛ" купила группа "ВЕТЭК" Сергея Курченко, разыскиваемого украинскими правоохранителями. Позже сообщалось о передаче "ВЕТЭК" предприятия в залог ОАО "Банк ВТБ" (РФ). Нормальная работа предприятия так и не была восстановлена, в настоящее время оно простаивает.