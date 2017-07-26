Суд Лондона признал исключительное право Украины на апелляцию по "долгу Януковича"

Высокий суд Лондона признал исключительное право Украины на рассмотрение Апелляционным судом Англии жалобы на свое последнее решение по делу так называемого "долга Януковича".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Ведомство предоставляет обновленную информацию о судебном процессе, который продолжается в английском Суде, относительно еврооблигаций на сумму $3 млрд, выпущенных Украиной в декабре 2013 года.

"Высокий суд принял решение в пользу позиции Украины относительно полного приостановления исполнения решения, вынесенного в порядке упрощенного производства, до завершения рассмотрения апелляционной жалобы Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Высокий суд Лондона 29 марта постановил рассмотреть в ускоренном порядке иск России в Украину относительно долга в $3 млрд. Украинская сторона требовала полного процесса и убеждала, что ускоренное судебное решение относительно российского иска в Украину было бы несоответственным.

В декабре 2013 года тогдашний президент Украины Янукович договорился с президентом РФ Владимиром Путиным, что Россия предоставит Украине кредит на $15 млрд из-за размещения украинских ценных бумаг, которые выкупит Москва. Вскоре первая часть этих облигаций на сумму 3 млрд долл. была размещена на Ирландской фондовой бирже, и ее и выкупила Россия. Читайте также: Деньги на оборону возьмут из конфискованных миллиардов Януковича и Ко - Турчинов

На протяжении осени 2015 года Украина согласовала реструктуризацию своих долговых обязательств, включая со списанием части их, с большинством из своих частных кредиторов - кроме России, которая не согласилась на условия. Москва считает, что этот долг является суверенным долгом Украинского государства. Киев настаивает, что это частный долг бывшей украинской власти и следовательно должен быть реструктурирован на общих основаниях.

В декабре 2015 года Премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что Киев вводит мораторий на выплату долгу перед Россией на $3 млрд, который взял Янукович за два месяца до побега.

Россия обратилась с иском в Украину о взыскании этих средств в Высокий суд Англии, потому что украинские облигации, которые она выкупила, были выпущены по английскому праву. Украина выступила с возражением против этого иска.