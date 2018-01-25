Суд Лондона продлил арест активов Коломойского и Боголюбова

Высокий суд Лондона продлил срок действия декабрьского решения о всемирном аресте активов бывших владельцев "ПриватБанка" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

Такое решение будет в силе, пока не появится новый приказ суда. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Кроме того, суд обязал бизнесменов раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, которые непосредственно берут участие в рассмотрении дела.

Арестовать активы бывших владельцев "ПриватБанка" суд решил в декабре 2017 года, после того как начался процесс по иску представителей нового руководства банка. Истцы надеются в ходе судебного процесса вернуть более 2,5 млрд долларов. В ходе судебного процесса новое руководство ПриватБанка намерено доказать, что предшественники незаконно вывели крупную сумму из банка, а потому средства подлежат возвращению.

Решение о временной заморозке активов коснулось активов Коломойского и Боголюбова, а также шести компаний, которые предположительно принадлежат указанным бизнесменам или находятся под их контролем. Об этом сообщают "Факты и комментарии".