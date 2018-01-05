Суд на Кипре заморозил 820 млн долл. активов Ахметова по делу "Укртелекома"

Окружной суд Никосии на Кипре заморозил 820 млн долл. активов Рината Ахметова через длительный правовой спор по делу "Укртелекома", передает издание Financial Times.

Решение суда в отношении Ахметова и девяти других лиц, было принято 27 декабря.

Издание Financial Times отрималов копию решения от заявителя - Raga Establishment. Raga Establishment, что принадлежит бывшему украинскому банкиру Денису Горбуненко, подала в суд на Ахметова с требованием полной оплаты за проданную телекоммуникационную группу "Укртелеком".

Raga заявляет, что "Укртелеком" был продан господину Ахметову за 860 млн долл. в 2013 году, в то время когда Ахметов заплатил только 100 млн долл.

В соответствии с распоряжение суда о замораживании, господин Ахметов и другие респонденты могут свободно распоряжаться своим имуществом до тех пор, пока активы будут сохраняться на уровне как минимум 820,5 млн долл. (то есть сумма, необходимая Raga в судебном разбирательстве), а Raga будут оповещать заранее о некоторые крупные транзакции.

Активы, потенциально пострадавшие от замораживания, включают в себя лондонскую квартиру в престижном One Hyde Park.

Ахметов имеет право подать апелляцию на решение о замораживании активов до 8 января.

Как известно, в начале 2011 года Фонд госимущества продал "Укртелеком" за 10,575 млрд грн ООО "ЕСУ" - украинской "дочке" австрийской EPIC, которая в свою очередь принадлежала пяти физическим лицам - жителям Австрии. За два года, 3 июня 2013 года группа СКМ Рината Ахметова купила компанию, которая владеет акциями "Укртелекома".