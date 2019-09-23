Суд назначил дату рассмотрения иска Коломойского о возврате Приватбанка

Хозяйственный суд Киева 24 сентября планирует начать рассмотрение по сути иска экс-акционеров Приватбанка Игоря Коломойского и Triantal Investments Ltd о признании недействительным договора купли-продажи данного банка от 21 декабря 2016 года между Минфином и лицами, которые являются экс-акционерами.

Сообщалось, что правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров Приватбанка, крупнейшими из которых на тот момент были Коломойский и Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн. Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как ПриватБанк и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба.

В конце февраля 2019 года хозсуд Киева со второй попытки принял к рассмотрению иск Коломойского и Triantal, владевших соответственно 41,6572% и 16,5748% акций ПриватБанка, о признании недействительным договора купли- продажи этого банка от 21 декабря 2016 года. Cуд также удовлетворил ходатайство истцов и затребовал у ответчиков - Минфина, Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) и государственного Укргазбанка - предоставить в срок до 26 марта указанный договор купли-продажи.

Стороны в ходе слушаний 9 апреля истцы заявили ходатайство о расширении перечня своих требований пунктом о возврате им акций ПриватБанка, и суд удовлетворил это ходатайство. Одновременно суд отклонил ходатайство Минфина, который просил оставить исковое заявление без рассмотрения.

Суды различных инстанций рассматривают сотни дел, связанных с Приватбанком.

По материалам: Интерфакс-Украина