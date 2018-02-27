Суд назначил домашний арест еще одному фигуранту хищения средств "Энергоатома"

Суд назначил домашний арест задержанному бывшему руководителю обособленного подразделения ГП "НАЭК "Энергоатом", который является фигурантом дела о хищении средств предприятия.



Обэтом говорится в сообщении пресс-службы Национального антикоррупционного бюро Украины.

Сообщается, что фигурант в течение последних трех месяцев находился в розыске. По версии следствия, он выступал представителем офшорной компании BRADCREST INVESTMENTS S.A.

В частности, лично договаривался с представителями SKODA SA относительно размеров "откатов" и подписывал документы, которые стали основанием для перечисления средств на расчетные счета компании панамского офшора, единственным владельцем которого является экс-нардеп и бывший глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса Николай Мартыненко.

Также сообщается, что на счету BRADCREST INVESTMENTS S.A. в швейцарском банке по запросу НАБУ арестованы средства в сумме эквивалентной 86,4 млн гривен.

Подозреваемому, действия которого квалифицированы по ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины, избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. На него также возложена обязанность носить средство электронного контроля и сдать паспорта.

Отметим, расследованию по факту хищения средств "Энергоатома" в размере 6,4 млн евро НАБУ начало в 2015 году. Указанное дело в ноябре 2017 года объединили с расследованием завладения средствами ГП "Восточный горно- обогатительный комбинат" (ВостГОК) в размере 17,28 млн долларов. На данный момент в объединенном уголовном производстве о подозрении сообщили 11 лицам, из которых 4 находятся в розыске. Среди подозреваемых - действующие руководители ГП "ВостГОК", Государственного концерна "Ядерное топливо", НАК "Нафтогаз Украины", ОАО "Объединенная горно-химическая компания" и структурного подразделения ГП "НАЭК "Энергоатом".

Напомним, 9 января НАБУ завершило расследование в отношении экс-нардепа Мартыненко и открыла ему доступ к материалам уголовного производства.