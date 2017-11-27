Суд назначил к рассмотрению по существу дело по обвинению Насирова

Шевченковский районный суд Киева назначил к рассмотрению по существу дело по обвинению отстраненного от должности главы Государственной фискальной службы (ГФС) Романа Насирова на 7 декабря, 10:00.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение суд вынес в понедельник по результату предварительного рассмотрения.

Также суд продлил до 25 января 2018 года обоим обвиняемым срок действия процессуальных обязательств, возложенных на них, и определил, что обвинительный акт составлен в соответствии с требованием Уголовно-процессуального кодекса.

На заседании сторона прокуратуры просила продлить на два месяца срок действия обязательств, возложенных на Р.Насирова как обвиняемого и назначить дело к рассмотрению по существу.

В свою очередь, защита заявила ходатайство об отмене меры пресечения и заявила о безосновательности обвинений.

Также адвокаты заявили жалобу на бездеятельность следователя и попросили суд отказать ПАО "Укргазвыдобування" в признании гражданским истцом.

Р.Насиров, выступая в суде, в очередной раз подчеркнул, что в его действиях нет состава преступления, добавив, что все было законно и обоснованно. "Правоохранительные органы, расследуя это дело, не сообщили ни фискальной службе, ни мне, что что-то не так", - сказал он.

Также Р.Насиров напомнил, что ходатайство его защиты о закрытии уголовного производства в связи с отсутствием события преступления рассмотрено не было.

"Больница, суд (по избранию меры пресечения, - ИФ), все это было сделано для того, чтобы лишить меня права на защиту… Это придуманное дело… Нет выгоды, нет умысла, нет ущерба", - отметил отстраненный от должности главы ГФС.

Также он подчеркнул, что удовлетворен возможностью рассмотрения его дела в суде, так как теперь защита может предоставить все доказательства отсутствия состава преступления в судебном порядке. В связи с этим Р.Насиров и его защита не выступали против назначения дела к рассмотрению по сути.

Как сообщалось, детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) уведомили о подозрении в совершении преступления главу ГФС Р.Насирова 2 марта 2017 года, после чего его задержали в больнице "Феофания". Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

По данным следствия, Р.Насиров причастен к так называемой "газовой схеме Онищенко". По мнению детективов, в течение 2015 года обвиняемый принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке сумм платежей по рентной плате за пользование недрами для задействованных в схеме компаний на общую сумму 2,019 млрд грн.

Соломенский райсуд Киева 7 марта избрал Р.Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой залога в сумме 100 млн грн. 16 марта в САП сообщили, что за Р.Насирова его супруга внесла указанный залог.

2 июня стало известно, что Соломенский райсуд Киева отказал Р.Насирову в пересмотре его меры пресечения. 28 июля директор НАБУ Артем Сытник сообщил о завершении расследования дела в отношении Р.Насирова и вручении ему окончательного подозрения.

10 ноября прокуроры САП направили в суд обвинительный акт в отношении Р.Насирова.