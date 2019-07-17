Суд обязал простаивающий ОПЗ возместить Нафтогазу 2 млрд грн

Предприятие должно рассчитаться за потребленный газ по договору 2016 года

Хозсуд Одесской области обязал ПАО "Одесский припортовый завод" (ОПЗ) выплатить НАК "Нафтогаз Украины" 2,227 млрд грн. Последнее - задолженность за потребленный природный газ по двум договорам от 2016 года, сообщается в Едином госреестре судебных решений.

Согласно постановлению от 25 июня, ОПЗ должен выплатить 1,474 млрд грн. за потребленный газ (на основании договора от 4 октября 2016 года). Из них 1,374 млрд грн. - основная часть, а остальное - пеня в 32,350 млн грн. и штраф в размере 60,243 млн грн. Также в указанную сумму входят 6,466 млн грн. годовых и 3,431 млн грн. инфляционных потерь.

По этому же договору ОПЗ должен заплатить за поставку еще 573,280 млн грн. начислений (судебное решение от 26 июня), из которых 338 млн грн. - это инфляционные потери за 2017 год, а остальное в размере 154,713 млн грн. и 80,565 млн грн. - пеня и годовые соответственно.

Помимо этого, 25 июня своим третьим решением суд обязал предприятие выплатить 179,483 млн грн задолженности за газ, потребленный в рамках договора от 28 июля 2016 года.

Отметим, что ОПЗ простаивает с конца апреля 2018 года. Предприятие не единожды пыталось привлечь для запуска работы партнера по давальческой схеме, однако усилия руководства завода не увенчались успехом по сей день.