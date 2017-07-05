Суд обязал вернуть государству охотничьи угодья сына Пшонки

Суд обязал общество, которое связывают с сыном экс-генпрокурора Виктора Пшонки, вернуть в государственную собственность охотничьи угодья площадью более 15 тысяч гектаров, сообщил генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

Он заявил, что суд признал недействительным договор об условиях ведения охотничьего хозяйства, а также обязал общество, которое связывают с Артемом Пшонкой, вернуть в госсобственность охотничьи угодья площадью более 15 тысяч гектаров на территории Фастовского района.

Луценко напомнил, что указанное общество получило охотничьи угодья с грубыми нарушениями законодательно определенной процедуры прекращения права предварительного их пользователя - ГП "Фастовский лесхоз". Также отсутствовали необходимые согласования всех землевладельцев и землепользователей, вошедших в границы охотничьих угодий.

Судебное решение выполнено в полном объеме, что подтверждается актом государственного исполнителя Фастовского городского районного отдела государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции в Киевской области, в связи с чем, в последнее вынесено постановление об окончании исполнительного производства, отметил генпрокурор.

Напомним, в ноябре 2016 года Хозяйственный суд Киева отменил решение Киевской обладминистрации о предоставлении охотничьих угодий общей площадью 15,3 тысячи гектаров в аренду сроком на 25 лет компании "Укрмістобудпроект", которую связывают с сыном бывшего генпрокурора Украины Виктора Пшонки - Артемом Пшонкой.

Ранее сообщалось, что прокуратура Киевской области не смогла вернуть в государственную собственность тысячи гектаров лесов под Киевом, которые во времена Януковича получили люди генпрокурора Виктора Пшонки, вице-премьера Сергея Арбузова и других.